Бунт трудных подростков в Москве закончился миром

Конфликт между воспитанниками московской спецшколы для трудных детей "Шанс" и руководством учреждения разрешился мирно, передает сетевое издание m24.ru. После переговоров с психологами дети покинули здание. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимовчи пообещал разобраться в произошедшем. "Побеседуем и со взрослыми, и с ребятами", – пообещал он.

Напомним, подростки забаррикадировались в одном из классов школы на Канатчиковском проезде. Они потребовали отставки руководства заведения. Сообщается, что причиной послужил досмотр личных вещей школьников. Ребята возмущались тем, что у них хотели отобрать запрещенные предметы, в том числе – сигареты.