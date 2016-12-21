На борту Boeing в Екатеринбурге произошло ЧП

Самолет Boeing 767 с 335 пассажирами на борту, который должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово на Пхукет, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Во время разгона пилоты услышали хлопок со стороны правого двигателя и приняли решение прервать взлет при помощи экстренного торможения. В Росавиации отметили, что экипаж принял верное решение, передает URA.Ru. После остановки пассажиров высадили, а воздушное судно эвакуировали с места происшествия. Тем не менее, работа аэропорта оказалась осложнена. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.