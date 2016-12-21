Мужчина погиб при падении на рельсы в московском метро

На станции метро Выхино Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена утром 21 декабря погиб человек. "В 07.27 на рельсы упал мужчина, – сообщает РИА Новости со ссылкой висточник в экстренных службах. -Движение поездов на участке от Выхино до Текстильщиков временно приостановлено". Обстоятельства ЧП выясняются.

