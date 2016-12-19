В ЛНР рассказали об обстрелах со стороны украинских силовиков

"Противник начал артподготовку по позициям Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Логвиново", – цитирует РИА Новости пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. Представитель ЛНР уточнил, что огонь ведется из артустановок калибра 152-миллиметра, а также из минометов. Ранее сообщалось о попытке прорыва бойцов ВСУ под Калиновкой. Согласно данным ополчения, украинские силовики потеряли десятерых убитыми, еще 20 человек были ранены.

