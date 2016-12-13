В Нижнем Тагиле мужчина случайно сжег дочь

В одной из квартир Тагилстроевского района Нижнего Тагила произошел несчастный случай, передает URA.Ru. По версии правоохранительных органов, 27-летний мужчина включил переносную электроплитку, а рядом положил короб-переноску с новорожденной дочерью. После этого молодой отец вышел из комнаты. За время его отсутствия переноска воспламенилась.

Девочка была госпитализирована с сильными ожогами и умерла в больнице в тот же день. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности".