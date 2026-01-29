"Матрешка Москвы" расскажет о многообразии народов России

Гостей "Зарядья" ждут новые виртуальные путешествия и кинетические инсталляции.

С 1 февраля посетители парка «Зарядье» в самом центре столицы смогут узнать много интересного о культурном и географическом многообразии нашей страны. На инновационной площадке «Матрешка Москвы» начнется познавательная программа «Россия объединяет», которая позволит совершить виртуальное путешествие по разным регионам РФ — от Крайнего Севера до Кавказа.

«Матрешка Москвы» — уникальная цифровая достопримечательность в центре столицы, не имеющая мировых аналогов. Она появилась в «Зарядье» в прошлом году, и с момента открытия здесь продемонстрировали уже свыше 40 сюжетов о достижениях Москвы и традициях российских регионов. Нынешний, 2026 год объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом единства народов России, и к этому событию в рамках цифрового проекта подготовили новую программу, посвященную национально‑культурному богатству страны.

Ключевой элемент программы — кинетическая инсталляция, способная менять формы каждые одну‑две секунды. Зрители увидят символы разных народов: мировое дерево Аал Луук Мас, олицетворяющее единство трех миров, костяную статуэтку, отражающую промыслы коренных народов Крайнего Севера, достопримечательности Казани, обитателей Северного моря, красочное северное сияние, горные пики Кавказа и пр.

Показы организованы по удобному расписанию: в будние дни (кроме понедельника) и по воскресеньям, а также в праздничный день 23 февраля сеансы начинаются в 18:00, 19:00 и 20:00. По субботам гости смогут увидеть программу в 18:00, 19:00, 20:00 и 21:00. Вход свободный, регистрация не требуется.

В январе посетители «Зарядья» на фасадах «Матрешки» могли узнать о новогодних традициях разных лет, а также посмотреть сказку, главными героями которой являются Снеговик и Щелкунчик. Все 3D-элементы представления созданы московскими художниками. Вниманию зрителей представлены наиболее известные столичные достопримечательности: небоскребы Москвы-Сити, Северный речной вокзал, Московская верфь, главная арка ВДНХ и др.

Проект реализуется в рамках самого масштабного проекта сезона «Зима в Москве». Через культурные и образовательные инициативы создается пространство для диалога, где каждый может открыть для себя новые грани многонациональной России.