"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты.

В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы. Именно в январе 1931 года в Москве была создана организация, отвечающее за проектирование, строительство и эксплуатацию тепловых сетей города. Вход в музей бесплатный, участие в мероприятиях – по записи.

Гостям расскажут, как тепло попадает в московские квартиры, и покажут современное оборудование для обслуживания тепловых сетей. Посетителям продемонстрируют работу тепловизора, дефектоскопа и диагностического робота, объяснят принципы их использования. В течение дня с интервалом в час будут проходить 40-минутные экскурсии на тему «Откуда берется тепло в наших домах», чтобы каждый смог узнать о технологии теплоснабжения с мегаполисе.

Для юных посетителей подготовили интерактивные занятия. Дети от 8 до 17 лет каждые полчаса смогут участвовать в мастер‑классе «Объемное мышление: от 3D‑ручки к большим инженерным проектам», где научатся создавать объемные конструкции — например, фермы мостов или башен. Младшие гости (от 4 до 11 лет) попробуют себя в эксперименте «Обычное необычным взглядом»: им покажут работу тепловизионного прибора, а ребята 4–7 лет соберут «Теплопазл» из крупных элементов.

Особого внимания заслуживает мастер‑класс «Мост да Винчи: сила треугольника». Участники построят мост без гвоздей и клея, используя лишь деревянные детали. Конструкция длиной 50–70 сантиметров выдержит значительный вес, а ведущие объяснят, почему треугольник считается самой устойчивой фигурой и как работают принципы распора и сжатия.

Любители экспериментов смогут проверить качество воды: гости могут принести с собой бутылочку воды, чтобы получить результаты анализа по жесткости и щелочности. Для детей 7–11 лет организуют химический эксперимент «Анализ воды», где они самостоятельно проведут измерения.

В течение первой половины дня (с 12:00 до 14:00) будет работать специалист по аквагриму: на лицах ребят появятся огоньки, вода, пар и другие тематические рисунки. С 12:40 до 13:20 пройдет мастер‑класс по разукрашиванию футболок, а с 14:00 до 16:00 дети 4–7 лет смогут поиграть в «Собери свою теплосеть», прокладывая маршрут для условного теплоносителя.

Завершит программу лотерея: гости вытянут из барабана вопросы на энергетическую тематику и за правильные ответы получат подарки. Все это сделает «Самый теплый день» не только познавательным, но и по‑настоящему праздничным событием для всей семьи.