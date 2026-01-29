Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Четверг 29 января

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы

"Самый теплый день": на ВДНХ отпразднуют 95-летие централизованного отопления столицы
127

Гостей ждут мастер-классы, экскурсии и увлекательные эксперименты.

В субботу, 31 января, в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ пройдет праздничная программа «Самый теплый день», посвященная 95‑летию централизованного теплоснабжения столицы. Именно в январе 1931 года в Москве была создана организация, отвечающее за проектирование, строительство и эксплуатацию тепловых сетей города. Вход в музей бесплатный, участие в мероприятиях – по записи.

Гостям расскажут, как тепло попадает в московские квартиры, и покажут современное оборудование для обслуживания тепловых сетей. Посетителям продемонстрируют работу тепловизора, дефектоскопа и диагностического робота, объяснят принципы их использования. В течение дня с интервалом в час будут проходить 40-минутные экскурсии на тему «Откуда берется тепло в наших домах», чтобы каждый смог узнать о технологии теплоснабжения с мегаполисе.

Для юных посетителей подготовили интерактивные занятия. Дети от 8 до 17 лет каждые полчаса смогут участвовать в мастер‑классе «Объемное мышление: от 3D‑ручки к большим инженерным проектам», где научатся создавать объемные конструкции — например, фермы мостов или башен. Младшие гости (от 4 до 11 лет) попробуют себя в эксперименте «Обычное необычным взглядом»: им покажут работу тепловизионного прибора, а ребята 4–7 лет соберут «Теплопазл» из крупных элементов.

Особого внимания заслуживает мастер‑класс «Мост да Винчи: сила треугольника». Участники построят мост без гвоздей и клея, используя лишь деревянные детали. Конструкция длиной 50–70 сантиметров выдержит значительный вес, а ведущие объяснят, почему треугольник считается самой устойчивой фигурой и как работают принципы распора и сжатия.

Любители экспериментов смогут проверить качество воды: гости могут принести с собой бутылочку воды, чтобы получить результаты анализа по жесткости и щелочности. Для детей 7–11 лет организуют химический эксперимент «Анализ воды», где они самостоятельно проведут измерения.

В течение первой половины дня (с 12:00 до 14:00) будет работать специалист по аквагриму: на лицах ребят появятся огоньки, вода, пар и другие тематические рисунки. С 12:40 до 13:20 пройдет мастер‑класс по разукрашиванию футболок, а с 14:00 до 16:00 дети 4–7 лет смогут поиграть в «Собери свою теплосеть», прокладывая маршрут для условного теплоносителя.

Завершит программу лотерея: гости вытянут из барабана вопросы на энергетическую тематику и за правильные ответы получат подарки. Все это сделает «Самый теплый день» не только познавательным, но и по‑настоящему праздничным событием для всей семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

29 января 2026, 11:15
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт
Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы. В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта.

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов
На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов. В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки.

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию

Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию
Каток, электротюбинг, лыжная трасса и разнообразные мастер-классы – для активного досуга предлагается масса вариантов. В этом сезоне Северный речной вокзал оказался одной из главных зимних локаций столицы.

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет

Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет
Платформа "Город идей" дает горожанам возможность влиять на облик столичных районов. С 2021 года в Москве преобразилось более 1400 дворов — это около шести процентов от общего числа дворовых территорий столицы, которых насчитывается свыше 24 тысяч.

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
Проект реализован уже более чем на 40%. На Кольцевой линии московского метро продолжается возведение станции «Достоевская».

