Новая дорога в Южном Орехове-Борисове: стройка вышла на старт

Проектируемый проезд № 963 свяжет Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы.

В районе Орехово‑Борисово Южное приступили к реализации масштабного транспортного проекта. В 2027 году здесь появится новая внутриквартальная дорога, которая соединит Каширское шоссе с Елецкой улицей. На сегодняшний день специалисты завершили подготовку строительной площадки и приступили к первым этапам работ, предусмотренных проектом.

Основу плана составляет создание двухполосного Проектируемого проезда № 963 протяженностью более 800 метров. По мере готовности на нем оборудуют современные остановки наземного городского транспорта, а прилегающую территорию комплексно благоустроят. Помимо обустройства данной дороги, запланирована также реконструкция и строительство локальных подъездов к существующей застройке — от жилых комплексов до промышленных предприятий. В итоге суммарная длина новой улично‑дорожной сети в районе превысит один километр.

Работы ведутся в рамках столичной Адресной инвестиционной программы. Сейчас строительная готовность объекта оценивается в шесть процентов. На текущем этапе рабочие занимаются устройством дождевой канализации и выполняют земляные работы, необходимые для формирования будущей дороги.

Новый маршрут позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в Южном административном округе Москвы. Прежде всего, он повысит внутриквартальную связанность района Южное Орехово-Борисово, позволив местным жителям быстрее добираться до нужных точек без необходимости выезжать на крупные магистрали. Это не только сэкономит время автомобилистов, но и снизит нагрузку на существующие дороги за счет сокращения перепробега транспорта.

Завершить строительство планируют в следующем году. После ввода объекта в эксплуатацию москвичи получат не только удобный и безопасный маршрут на юге столицы, но и обновленную инфраструктуру с благоустроенными зонами вдоль проезжей части. Таким образом, проект демонстрирует системный подход к развитию городской среды, когда новые дороги создаются с учетом потребностей жителей и перспектив роста района.