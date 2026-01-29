Наука без границ: в Троицке стартует масштабный фестиваль для всех возрастов

На целый месяц наукоград превратится в открытую площадку для экспериментов, лекций и квестов.

В феврале Троицк станет центром притяжения для любителей науки. Со 2 по 25 февраля здесь пройдет фестиваль, приуроченный ко Дню российской науки. Мероприятия развернутся сразу на нескольких площадках: в центре информационных технологий «Байтик», Троицком музее имени М. Н. Лялько, Троицком Доме ученых, а также в ведущих научно‑исследовательских институтах ТАО.

Программа рассчитана на широкую аудиторию. Для детей организуют практические занятия с демонстрацией исследовательского оборудования, для взрослых — открытые лекции и экскурсии в действующие лаборатории. Особое внимание уделят семьям участников специальной военной операции, обеспечив им доступ ко всем событиям фестиваля.

Одним из ключевых событий станет экскурсия в Институт ядерных исследований РАН, где гости увидят линейный ускоритель ионов водорода — крупнейшую в Евразии установку длиной почти 500 метров. Ученые расскажут об истории создания оборудования и покажут, как оно работает. В ИЗМИРАН (Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н. В. Пушкова) посетители побывают в лабораториях, где исследуют магнитосферы и солнечно‑земные связи, осмотрят вакуумные камеры, измерительные приборы и макет спутника, а также заглянут в комнату отслеживания солнечного магнетизма.

Для столичных школьников подготовили образовательные программы в музее «Физическая кунсткамера». Юные исследователи познакомятся с маятниками, антигравитационным волчком, кругом Ньютона, фигурами Лиссажу и другими устройствами, наглядно демонстрирующими законы физики. Они увидят каплю воды, «зависшую» благодаря стробоскопу, и камеру‑обскуру — прообраз современных фотоаппаратов.

Расписание фестиваля насыщено событиями. Так, 2 февраля в 14:00 стартует экскурсия в ИЗМИРАН. 4 февраля в музее Лялько пройдет мастер‑класс по созданию инерционной игрушки с демонстрацией архивных материалов. 6 февраля в концертном зале детской школы искусств имени М. И. Глинки состоится церемония награждения лауреатов премии «Человек науки — 2025». Подробное расписание – на официальном сайте управы района Троицк. Там же необходимо зарегистрироваться для посещения мероприятий.

Фестиваль в ТАО обещает стать ярким событием, объединяющим науку, образование и живой интерес москвичей к открытиям.