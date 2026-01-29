Северный речной вокзал приглашает научиться фигурному катанию

Каток, электротюбинг, лыжная трасса и разнообразные мастер-классы – для активного досуга предлагается масса вариантов.

В этом сезоне Северный речной вокзал оказался одной из главных зимних локаций столицы. Центром притяжения стал масштабный каток, который с момента открытия принял уже 130 тысяч посетителей. Чтобы разнообразить отдых, организаторы ежедневно проводят на льду спортивные мероприятия: от динамичных эстафет до обучающих занятий.

Программа на катке выстроена так, чтобы угодить разным категориям гостей. По утрам, с 11:00 до 14:00, здесь проходят спортивные эстафеты и зарядка на льду — отличный способ начать день активно. Вечером, после 17:30, начинаются мастер‑классы по фигурному катанию и танцевальные марафоны. По выходным вечерние занятия сдвигаются на более позднее время — с 18:00 до 21:00. Профессиональные тренеры помогают новичкам освоить базовые элементы и уверенно стоять на коньках, а тем, кто уже владеет навыками, — отработать и усложнить технику.

Чтобы присоединиться к занятиям, достаточно заранее зарегистрироваться на сеансы катания через сайт. Бесплатные тренировки доступны со вторника по воскресенье. При этом сама ледовая площадка по пятницам, субботам и воскресеньям, а также праздникам работает до 23:00, что делает каток удобным вариантом для проведения досуга в любые дни.

Помимо ледовой площадки, территория Северного речного вокзала предлагает и другие зимние развлечения. Гостей ждет электротюбинг — динамичная альтернатива традиционным санкам. Для его посещения тоже необходима предварительная запись на сайте. Любители классических зимних активностей могут отправиться на лыжную трассу, где проложены маршруты для разного уровня подготовки. Особую сказочную атмосферу создает ледовый городок: его причудливые фигуры и композиции становятся отличным фоном для праздничных фотографий.

В целом, Северный речной вокзал этой зимой превратился в многофункциональный развлекательный кластер. Здесь каждый найдет занятие по душе: от спокойного катания на лыжах до энергичных тренировок на катке и веселых спусков на электротюбинге. Разнообразие программ позволяет возвращаться сюда снова, открывая новые грани зимнего отдыха в Москве.