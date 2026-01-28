Москвичи меняют город: свыше 1400 дворов обновили по инициативам жителей за пять лет

Платформа "Город идей" дает горожанам возможность влиять на облик столичных районов.

С 2021 года в Москве преобразилось более 1400 дворов — это около шести процентов от общего числа дворовых территорий столицы, которых насчитывается свыше 24 тысяч. Изменения стали возможны благодаря пожеланиям москвичей, размещенным в разделе «Предложить идею» на платформе «Город идей». Жители выступают инициаторами самых разных проектов: от озеленения и обустройства детских зон до модернизации спортивных объектов и повышения безопасности общественных пространств.

Примеры реализованных идей можно найти в разных районах города. Так, в Чертанове, на Кировоградской улице у дома 44а, корпуса 1, появилась новая детская площадка — ее создание началось с предложения одного из местных жителей. В Строгине, на улице Твардовского у дома 5, корпуса 2, благоустроили сразу две зоны: детскую и спортивную. Здесь разместили не только игровые элементы, но и качели, теннисный стол, стену для скалолазания, уличные тренажеры и брусья. Обновленное пространство быстро стало популярным местом отдыха для семей и любителей активного досуга.

В Черемушках, на Профсоюзной улице у дома 42, корпуса 3, реконструировали спортивную зону со стадионом: привели в порядок баскетбольную и хоккейную площадки, обновили футбольное поле и беговую дорожку. В Южнопортовом районе на спортивной площадке по улице Петра Романова у дома 4, корпуса 2 заменили резиновое покрытие, сделав пространство более комфортным и безопасным.

Платформа «Город идей» действует с 2014 года и за это время объединила более 660 тысяч участников. За годы работы реализовано свыше 9,7 тысячи предложений в самых разных сферах — от транспорта и здравоохранения до культуры и образования.

Чтобы внести свою инициативу, достаточно иметь учетную запись на портале mos.ru. В разделе «Предложить идею» надо выбрать сферу «Благоустройство» и заполнить специальную форму — при необходимости можно прикрепить фотографии. После модерации предложение поступит на рассмотрение в профильные городские службы, и при положительном решении его воплотят в жизнь. Таким образом, «Город идей» не просто дает москвичам инструмент для выражения мнений, но и превращает их идеи в реальность, делая столичные дворы и улицы удобнее и привлекательнее для жителей всех возрастов.