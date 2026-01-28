Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Проект реализован уже более чем на 40%.

На Кольцевой линии московского метро продолжается возведение станции «Достоевская». Важным этапом работ стала сбойка левого обходного тоннеля с одной из строящихся камер перепуска движения. Это техническое решение позволит в дальнейшем перенаправить поезда действующей Кольцевой линии в обход зоны строительства и приступить к монтажу основных конструкций новой станции.

На левом обходном участке метростроевцы пробили свыше 870 метров грунтовых пород. Правый обходной тоннель тоже близок к завершению: из запланированных 835 метров преодолели более 800 метров. Если суммировать все пройденные участки подземной трассы, получится почти четыре километра — серьезный объем работ, выполненный за сравнительно короткий срок в центре города с плотной сложившейся застройкой, многочисленными инфраструктурными объектами и коммуникациями.

Параллельно формируется система камер переключения движения. Сейчас смонтированы две опоры свода в двух камерах, но впереди еще много задач: всего предстоит установить восемь опор в четырех камерах. Чтобы обеспечить стабильность грунта в зоне строительства, применяют технологию заморозки рабочего ствола станционного комплекса. Одновременно идет интеграция ранее пройденных шахтных стволов — их последовательно соединяют с уже готовыми участками подземных тоннелей.

Ускорить процесс строительства помогает второй шахтный комплекс отечественного производства, запущенный на площадке. Новое оборудование существенно оптимизирует логистику: с его помощью организуют спуск и подъем персонала и инструментов, а также вывоз отработанной породы из глубины на поверхность.

Станция «Достоевская» расположится на пересечении улиц Самотечной и Дурова — на границе Мещанского и Тверского районов Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Она станет 13‑й станцией «коричневой» Кольцевой линии и разместится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». После открытия станции существенно улучшится транспортная доступность трех районов — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи, где проживает более 200 тысяч человек.