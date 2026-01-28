На западе Москвы появилось новое общественное пространство

Рядом с центром хронических болезней создали комфортную зону отдыха с озеленением, велопарковкой и арт-объектом.

В Западном административном округе Москвы, на территории международного медицинского кластера в Сколкове, завершилось комплексное благоустройство территории возле нового центра хронических болезней. На площади свыше двух тысяч квадратных метров появилось современное общественное пространство, сочетающее функциональность и эстетику.

Большое значение в облике территории сыграет озеленение. Еще до наступления холодов специалисты высадили разнообразные кустарники и уложили ровный газон, придав территории ухоженный и свежий вид. Для удобства посетителей проложили сеть пешеходных дорожек, обеспечив комфортные маршруты передвижения. Любители велосипедов получили в распоряжение специально оборудованную парковку с велобоксами — решение, отвечающее современным экологичным трендам.

Особую выразительность пространству придает авторская инсталляция «Блокчейн» работы московского художника Максима Ксуты. Скульптура в виде человеческой фигуры из металлических цепей стала художественным акцентом территории, символизируя взаимосвязь цифрового и физического миров. Рядом с инсталляцией разместили малые архитектурные формы и обустроили зоны отдыха со скамейками, где посетители могут провести время на свежем воздухе.

Сам шестиэтажный центр хронических болезней (Большой бульвар, дом 46, строение 3) ввели в эксплуатацию 12 декабря 2025 года. Учреждение ориентировано на помощь пациентам с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями, включая детей с орфанными патологиями. В центре предусмотрены реабилитация, профилактика осложнений, паллиативная помощь и психологическая поддержка для родственников.

Здание построили с учетом современных требований: использовали экологичные и энергоэффективные материалы, продумали логистику перемещения пациентов и персонала. Внутри — комфортабельные палаты с удобствами, системой автоматизации и светильниками, подстраивающимися под циркадные ритмы человека. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду: установили семь лифтов, оборудовали помещения для хранения каталок и кресел‑колясок, обеспечили удобную навигацию.

Центр соединен с другими корпусами клиники крытыми переходами — подземным с клинико‑диагностическим центром и надземным с терапевтическим корпусом. В здании также есть зоны ожидания с кафетерием и комнаты для встреч с родственниками.

Таким образом, благоустройство территории не просто дополнило облик медицинского учреждения, но и создало полноценное общественное пространство, где сочетаются потребности пациентов, сотрудников и жителей района.