На западе Москвы появилось новое общественное пространство

Лепс расстался со своей юной подругой Тесты Брухунова рожала сама: в сети кипят страсти Игры Сонник

Топ новостей недели

Всего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отменыВсего 14 человек в зале: сольный концерт Долиной под угрозой отмены Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочериПугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери Никогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару ХайямуНикогда не говорите мужу об этом: мудрость, которую приписывают Омару Хайяму Тест: Какой вы зимний напиток?Тест: Какой вы зимний напиток?

Лента новостей

Среда 28 января

14:42Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:58На западе Москвы появилось новое общественное пространство 12:39В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца 12:28Бегите без оглядки: психологи назвали 5 типов женщин, отношения с которыми обречены на провал 12:15В Кремле подвели итоги премии Марка №1 в России 11:37Сергей Собянин рассказал о ключевых обновлениях портала mos.ru 11:23Для зрителей трансляций из Московского зоопарка проведут викторину о рысях 11:18Найден простой способ избавиться от изжоги: уделите этому всего 10 минут 11:11Еще 139 столичных объектов оформят художественной подсветкой – Мэр Москвы 10:56Эксперты против Johnson&Johnson: американский суд разрешил свидетельствовать против науки 10:23Глюкоза экстренно отменила концерты: пошла на резкий шаг 09:53На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов 09:29"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве 09:12После скандала с квартирой в Москве – новый удар: Лариса Долина может лишиться жилья в Латвии на 95 миллионов 08:22Галкин* оставил Пугачеву одну и увез детей: стали известны причины 06:56"Куда делся Костя Иночкин?": ТЕСТ на знание самого смешного фильма про пионерское лето 03:50Новый вирус-убийца страшнее Эболы? Доктор Мясников объяснил, почему его высокая смертность – это хорошая новость 00:44День колдунов: почему 28 января наши предки боялись как огня 21:19В разводе, есть дети: появились сенсационные факты из жизни нового мужчины Асмус 19:51Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с Санкт-Петербургом 18:26Известный российский певец оставил 66-летней Гузеевой любовное послание 17:03Адвокат Самойловой отреагировал на иск Джигана об отмене брачного договора 16:0242-летняя Бородина открыто заговорила о пластических операциях: Решусь на круговую 14:04"Парень у меня появился!": звезда "Женского стендапа" Ирина Мягкова впервые рассказала о переменах в личной жизни 13:28ТЕСТ: узнаете ли вы все детали киноэпопеи "Блокада"? 13:05Особняк Скрябина ждет реставрация 12:40Зимний спорт в шаговой доступности: площадки проекта "Зима в Москве" открывают для горожан новые возможности 12:11Заплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 11:57Как обновили Мантулинскую улицу: итоги благоустройства в ЦАО 11:28"День московского спорта" в "Лужниках" собрал более 23 тысяч гостей 11:24Не суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 10:37От МКАД до Щербинки: в Москве появилось более 20 дополнительных пешеходных переходов в 2025 году 10:18В Раменках строят трехкилометровый газопровод: более трети уже готово 10:03Продюсер Дзюник назвал стоимость контракта между Лепсом и Кибой: "Не окупился проект" 09:50Москва расширяет сеть дошкольных учреждений: 16 детских садов уже строится 09:17Секрет долголетия у вас во рту: ученые назвали роковое число зубов, которое сокращает жизнь 09:14В новостройку в Ново-Переделкине переедут более 300 участников программы реновации 08:25 "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 06:36Модный приговор 2026: стилист назвала вещи, которые сделают вас иконой стиля 03:17Время перемен: 5 книг о внутренних трансформациях на пути к счастливой жизни 00:16Богатство посыпется на вас: что нужно сделать 27 января в Нинин день 22:05Тест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото 21:04Бородина сделала заявление о желании родить ребенка от Сердюкова 18:32Симоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 17:23Синоптик призвал москвичей готовиться к "погодным качелям" в ближайшие дни 16:06"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 15:36"Искусство движения": в кинопарке "Москино" пройдет танцевальная смена творческого лагеря 15:17От интеллектуальных баталий до концертов на катках: как прошли Дни студенчества в Москве 14:14Комфортный путь над землей: у "Бульвара Рокоссовского" появится современная пешеходная галерея 14:06[ТЕСТ] "А орешки не простые!": помните ли вы все тайны сказки о Царе Салтане?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На западе Москвы появилось новое общественное пространство

На западе Москвы появилось новое общественное пространство
116

Рядом с центром хронических болезней создали комфортную зону отдыха с озеленением, велопарковкой и арт-объектом.

В Западном административном округе Москвы, на территории международного медицинского кластера в Сколкове, завершилось комплексное благоустройство территории возле нового центра хронических болезней. На площади свыше двух тысяч квадратных метров появилось современное общественное пространство, сочетающее функциональность и эстетику.

Большое значение в облике территории сыграет озеленение. Еще до наступления холодов специалисты высадили разнообразные кустарники и уложили ровный газон, придав территории ухоженный и свежий вид. Для удобства посетителей проложили сеть пешеходных дорожек, обеспечив комфортные маршруты передвижения. Любители велосипедов получили в распоряжение специально оборудованную парковку с велобоксами — решение, отвечающее современным экологичным трендам.

Особую выразительность пространству придает авторская инсталляция «Блокчейн» работы московского художника Максима Ксуты. Скульптура в виде человеческой фигуры из металлических цепей стала художественным акцентом территории, символизируя взаимосвязь цифрового и физического миров. Рядом с инсталляцией разместили малые архитектурные формы и обустроили зоны отдыха со скамейками, где посетители могут провести время на свежем воздухе.

Сам шестиэтажный центр хронических болезней (Большой бульвар, дом 46, строение 3) ввели в эксплуатацию 12 декабря 2025 года. Учреждение ориентировано на помощь пациентам с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями, включая детей с орфанными патологиями. В центре предусмотрены реабилитация, профилактика осложнений, паллиативная помощь и психологическая поддержка для родственников.

Здание построили с учетом современных требований: использовали экологичные и энергоэффективные материалы, продумали логистику перемещения пациентов и персонала. Внутри — комфортабельные палаты с удобствами, системой автоматизации и светильниками, подстраивающимися под циркадные ритмы человека. Для маломобильных граждан создали безбарьерную среду: установили семь лифтов, оборудовали помещения для хранения каталок и кресел‑колясок, обеспечили удобную навигацию.

Центр соединен с другими корпусами клиники крытыми переходами — подземным с клинико‑диагностическим центром и надземным с терапевтическим корпусом. В здании также есть зоны ожидания с кафетерием и комнаты для встреч с родственниками.

Таким образом, благоустройство территории не просто дополнило облик медицинского учреждения, но и создало полноценное общественное пространство, где сочетаются потребности пациентов, сотрудников и жителей района.

Шоу-бизнес в Telegram

28 января 2026, 13:58
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Как продвигается строительство станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
Проект реализован уже более чем на 40%. На Кольцевой линии московского метро продолжается возведение станции «Достоевская».

В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца

В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца
Жители сдают стекло, бумагу, пластик и даже блистеры от лекарств. В ЮАО заработал первый экоцентр регионального оператора Москвы, который принимает на переработку более 20 видов вторсырья, включая бумагу, пластиковые контейнеры, стеклянные флаконы, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы — батарейки и ртутные градусники.

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов

На востоке Москвы реализуют 20 крупных инвестпроектов
В Новокосине, Метрогородке, Косино-Ухтомском и других районах ВАО появятся новые производства и образовательные учреждения. Промышленная и социальная инфраструктура Москвы активно развивается, в том числе за счет реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве

"Моя школа": как реконструкция меняет дополнительное образование в Москве
После обновления зданий в московских школах появились лаборатории, студии и залы – теперь у детей больше шансов найти занятие по душе. Программа «Моя школа», стартовавшая в 2023/2024 учебном году, уже значительно изменила облик столичного образования.

Особняк Скрябина ждет реставрация

Особняк Скрябина ждет реставрация
В Большом Николопесковском переулке начнут восстанавливать интерьеры дома, где жил и творил знаменитый композитор. В Москве готовятся к реставрации особняка в Большом Николопесковском переулке (дом 11, строение 1) — памятника архитектуры XIX — начала XX века, имеющего статус объекта культурного наследия федерального значения.

Выбор читателей

27/01ВтрНе суррогатная мать: в сети раскрыли, как Брухунова на самом деле рожала детей Петросяну 27/01Втр "Они вас угробят": доктор Мясников раскрыл, к каким врачам лучше никогда не ходить 26/01Пнд"Снести в ближайший месяц": решена судьба недвижимости уехавшей Пугачевой 26/01ПндСимоньян впервые показала себя без волос на фоне борьбы с онкологией 27/01ВтрЗаплатил 300 млн, а будет делить бассейн с туристами: что не так с новой квартирой Нагиева в Дубае? 26/01ПндТест: попробуйте узнать самых красивых актрис советского кино по фото