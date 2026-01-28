В новом экоцентре в Бирюлеве собрали полторы тонны вторсырья за полтора месяца

Жители сдают стекло, бумагу, пластик и даже блистеры от лекарств.

В ЮАО заработал первый экоцентр регионального оператора Москвы, который принимает на переработку более 20 видов вторсырья, включая бумагу, пластиковые контейнеры, стеклянные флаконы, алюминиевые и жестяные банки, а также опасные отходы — батарейки и ртутные градусники. Площадка уже завоевала популярность у горожан: за неполные два месяца работы ее посетили около 600 человек, которые сдали свыше 1,7 тонны вторсырья.

Статистика показывает, что больше всего экоактивисты сдают стекло: его собрали свыше 500 килограммов, включая цельную тару и стеклобой. На втором месте — макулатура: 370 килограммов газет, картонной и бумажной упаковки. Третью строчку занял гофрокартон — почти 250 килограммов. Далее в рейтинге следуют ПЭТ‑бутылки (114 килограммов) и жестяные банки (113 килограммов). Пятую позицию заняла упаковка из полипропилена — 59 килограммов. В сезон простуд неожиданно выделилась еще одна фракция: блистеры от лекарств, которых собрали более 12 килограммов.

Особого внимания заслуживает пульперкартон — материал, из которого делают лотки для яиц. За два месяца на переработку передали 100 килограммов таких контейнеров, которые служили «домиками» примерно 19 230 яйцам. Пульперкартон постепенно вытесняет пластиковую упаковку благодаря ряду преимуществ: он изготавливается из 100 % переработанной макулатуры, биоразлагаем, легок, прочен и обладает хорошими амортизационными свойствами. При этом его слабая гигроскопичность и воздухопроницаемость являются как плюсом, поскольку дольше сохраняют свежесть продукта, так и минусом, ведь при намокании такая емкость становится ненадежной.

Новый городской экоцентр расположился по адресу: улица Подольских Курсантов, дом 22А, строение 2. Благодаря удобной транспортной доступности площадка привлекает не только жителей района Бирюлево Западное, но и соседних округов. Для информирования посетителей здесь размещены стенды с правилами сортировки, полезными советами и рассказами о циклах переработки разных материалов. Кроме того, гости могут увидеть предметы, созданные из вторсырья. Для детей и взрослых регулярно проводят тематические мероприятия, лекции и мастер‑классы — расписание публикуют в телеграм‑канале экоцентра.

Городской экоцентр наглядно демонстрирует, как небольшие шаги каждого горожанина складываются в ощутимый экологический эффект, ведь за короткий срок удалось собрать внушительный объем вторсырья, дав вторую жизнь множеству материалов.