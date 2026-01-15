Сила в движении: "Московское долголетие" открывает двери в мир единоборств

Боевые искусства могут стать отличным источником энергии и новых возможностей для горожан старшего поколения.

Проект «Московское долголетие» расширяет горизонты активного образа жизни — теперь его участники могут приобщиться к миру боевых искусств. Занятия по единоборствам, доступные как новичкам, так и опытным спортсменам, помогают не просто поддерживать физическую форму, но и развивать целый комплекс важных качеств: от силы и гибкости до эмоциональной устойчивости и концентрации внимания.

В рамках спортивного направления проекта горожане старшего возраста получают шанс освоить разнообразные виды единоборств: от карате и дзюдо до самбо, тхэквондо, джиу‑джитсу и даже капоэйры. Тренировки проходят на базе партнерских организаций проекта под руководством высококвалифицированных наставников — мастеров спорта, чемпионов России и призеров международных состязаний. Особое внимание уделяется безопасности: вместо реальных поединков участники отрабатывают движения в формате инсценировок. Программы составлены так, чтобы каждый мог заниматься в комфортном темпе с учетом возраста, состояния здоровья и уровня подготовки.

Занятия не ограничиваются рутинными тренировками — участники проекта активно проявляют себя на спортивных площадках. Ярким примером стал турнир «Долголеты России» по ката карате‑кекусинкай в 2025 году, где собрались спортсмены старшего возраста из 14 регионов страны.

Один из ключевых принципов тренировок, по словам Александра Еременко (абсолютного чемпиона мира по карате‑кекусинкай и главного тренера сборной России), — индивидуальный подход. Нагрузка адаптируется под каждого участника, акцент делается на технике и общей физической подготовке. «Многие приходят без спортивного опыта, но уже через несколько месяцев ощущают перемены: появляется уверенность, энергия, сила. Возраст — не ограничение, а новая возможность», — отмечает тренер.

Вдохновляющий пример — история Марии Смычагиной, победительницы турнира в категории «Женщины 60+». Ее путь в карате начался в 2022 году с простого любопытства: узнав о наборе в группу в рамках проекта, она решила заглянуть на пробное занятие. Первая тренировка подарила ей заряд энергии, который изменил ее отношение к спорту. Сегодня Мария не пропускает занятия, участвует в турнирах и гордится полученным зеленым поясом. Для Марии карате стало не просто физической активностью, а источником вдохновения и новых знакомств. Помимо единоборств, она посещает экскурсии, занимается йогой, фотографией, тренирует память — и все это в рамках «Московского долголетия».

Чтобы присоединиться к проекту, можно подать заявку онлайн через портал mos.ru, заполнить форму на официальном сайте проекта либо обратиться лично в центр «Московское долголетие» или офис «Мои документы».