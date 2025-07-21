Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году

Расселенные дома демонтируют, а на освободившихся участках возведут новые здания или объекты инфраструктуры.

В первом полугодии 2025 года договоры на комфортное жилье в столичных новостройках по программе реновации заключили жители 106 старых домов, расположенных в десяти округах города. Большинство из них уже переехали или находятся в стадии переезда в новые квартиры с готовой отделкой.

Обладателями квартир в современных новостройках в первой половине текущего года стали 17,7 тысячи москвичей. В частности, в Восточном административном округе договоры с городом на новое жилье подписали почти 6,1 тысячи человек, проживавших ранее в 35 старых зданиях. На юго-востоке правообладателями новой жилплощади стали горожане из 20 расселяемых домов – около 3,6 тысячи участников программы. На западе – более 1,8 тысячи жителей 12 зданий.

После того как все горожане переедут в новостройки, полностью расселенные здания демонтируют, а освободившиеся участки используют для дальнейшего строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры, в том числе для участников программы реновации следующей волны.

Важно, что все новостройки по программе реновации возводятся с учетом критериев безбарьерной среды, что создает комфортные условия для маломобильных граждан и мамочек с колясками. Первые этажи в новостройках делают нежилыми: они предназначены для магазинов, аптек, пунктов выдачи онлайн-заказов и других предприятий сферы услуг, а также для размещения городских организаций. На придомовых территориях предусмотрены площадки для занятий спортом и прогулок с детьми, зоны тихого отдыха.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронула около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Сергей Собянин рассказал, как проходит реализация программы в Хорошево-Мневниках. Там необходимо переселить около 30 тысяч жителей, при этом на данный момент новоселье отпраздновали только три тысячи горожан. Для большинства радостным событием стало окончание строительства трехсекционного монолитного жилого комплекса на улице Демьяна Бедного (дом 17). Здание в 24 этажа возвели по индивидуальному проекту. В нем расположен подземный паркинг и 345 квартир с улучшенной отделкой и автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов.