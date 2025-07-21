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Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки

Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки
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Экологичный транспорт становится все более востребован в городе.

На столичных маршрутах сегодня работает уже более 2,4 тысячи электробусов. С лета парки Мосгортранса пополняют инновационные машины нового поколения А5. Планируется, что в текущем году город получит 400 таких электробусов, а по контракту на 2026–2027 г.г. на улицы Москвы должны будут выйти еще 700 современных электробусов российского производства.

Москва – лидер по количеству экологичного наземного городского транспорта в Европе. Электробусы не влияют на экологию и обеспечивают самый высокий уровень комфорта в поездках. Поэтому все больше людей выбирают электротранспорт: в этом году количество поездок достигло одного миллиона в сутки.

Сегодня электробусы обслуживают на 12 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. Так, в 2022 году открылся крупнейший в Европе парк электробусов «Красная Пахра», и экологичные машины вышли на маршруты в Троицком и Новомосковском административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023 года заработал третий инновационный парк электробусов – «Салтыковка», который обслуживает маршруты на востоке города.

За 2024 год в Москве появилось более 70 электробусных маршрутов, в столицу поставили свыше 800 инновационных машин на электрической тяге. Более 2400 инновационных машин КамАЗ и ЛиАЗ обеспечивают работу свыше 210 маршрутов, в том числе с начала 2025 года в столице заработало еще 40 электробусных маршрутов, в том числе с новейшими машинами. Ожидается, что к 2035 году почти весь парк Мосгортранса перейдет на электробусы.

Среди преимуществ электротранспорта – уменьшение выбросов углекислого газа более чем на 60 тонн в год и высокий уровень комфорта в поездках. В салоне электробусов адаптивное освещение, установлены зарядные порты для гаджетов и медиаэкраны, на которых транслируется полезная информация о маршруте. Кроме того, транспорт оборудован откидными аппарелями и кнопкой вызова водителя для маломобильных пассажиров. Также есть накопительная площадка для колясок и велосипедов.

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21 июля 2025, 15:24
Фото: mos.ru
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