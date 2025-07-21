Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей

Тренировки проходят на 138 площадках по всей Москве, в том числе в бассейнах.

Любители активного образа жизни с удовольствием присоединяются к тренировкам, которые проводят опытные наставники проекта «Мой спортивный район» в рамках «Лета в Москве». С 1 июня занятия по баскетболу, волейболу, фитнесу, роллер-спорту, ушу, бегу, йоге, зумбе и другим направлениям посетили более 60 тысяч человек.

Открытие летнего сезона в этом году совпало со Всероссийским днем футбола. В этот день на 14 футбольных площадках проекта «Мой спортивный район» популярные игроки медиафутбольных команд провели мастер-классы и автограф-сессии, а участники соревновались между собой в челленджах на интерактивной площадке и занимались активными видами спорта.

Всего с начала лета для москвичей провели свыше 5,4 тыс. занятий в парках, бассейнах «Московских сезонов», во дворах и на крышах районных центров «Место встречи». Для занятий можно выбрать любую удобную городскую площадку, в этом году их открылось 138 по всей Москве, в том числе в этом сезоне впервые к добавились места тренировок в ТиНАО. Занятия для взрослых и детей от шести лет проводятся по более чем 10 дисциплинам, включая баскетбол, волейбол, фитнес, роллер-спорт, ушу, бег, йогу, зумбу и др.

С 3 июля в 12 открытых бассейнах «Московских сезонов» начались занятия по новому направлению – аквааэробике. Принять участие в них могут все желающие старше 18 лет. Тренировки подходят как новичками, так и тем, кто уже уверенно держится на воде. Упражнения направлены на развитие мышц, улучшение работы сердечно-сосудистой системы и общее укрепление организма. Сопротивление воды делает физические нагрузки более эффективными, а нагрузка на суставы и позвоночник снижается. Записаться на тренировку можно на сайте проекта.

Проект «Лето в Москве» – главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и этот сезон стал еще более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавляются новые, оригинальные и красочные.