В Москве назвали самые вовлеченные в проект "Время возможностей" районы

Участники спецпроекта получают поддержку от города

Столичные предприниматели из сферы общественного питания, торговли, услуг, образования, творчества, красоты, культуры, спорта и гостиничного бизнеса стали участниками спецпроекта «Время возможностей», который реализуется в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 июня по 14 сентября предприниматели могут устраивать на своих площадках бесплатные мероприятия и проводить акции, которые способствуют продвижению бизнеса и привлечению новых клиентов. За первую половину времени, прошедшего со старта мероприятия, среди столичных районов определились лидеры, где работают самые активные участники спецпроекта.

Так, промежуточными лидерами стали районы Пресненский, Зюзино, Останкинский, Филимонковский и Тверской. Здесь выявлено более 400 предложений столичных предпринимателей в рамках летнего проекта. К примеру, в Пресненском районе современный капсульный отель объявил о специальной скидке на проживание, которая действует в период туристического сезона вплоть до 7 сентября. По словам совладельца отеля Романа Альберти, спецпроект «Время возможностей» помогает рассказать людям о недорогом, но комфортном формате проживания, который с каждый годом становится все популярнее.

В Тверском районе одним из участников акции является магазин бренда аксессуаров ручной работы в технике вологодского кружева. Его основательница Вероника Казанцева в течение всего лета каждое воскресенье проводит бесплатные экскурсии, на которых рассказывает горожанам и туристам об истории вологодского кружевоплетения и делится секретами мастерства. По словам Вероники, на экскурсии всегда полная запись, а многие посетители становятся постоянными клиентами.

Напомним, что участникам спецпроекта «Время возможностей» город оказывает бесплатную пиар-поддержку, помогает в продвижении через геосервисы. Кроме того, предприниматели, решившие стать участниками спецпроекта, получают в подарок летний «Бизнес-бокс» – набор бесплатных инструментов для продвижения своего дела от лидеров рынка. Первая сотня самых активных предпринимателей, организовавших больше всего мероприятий, также получат пакетное предложение на 100 тысяч рублей. Оно включает продвижение бизнеса в социальной сети «ВКонтакте» или «Яндексе» и обучающий курс по запуску рекламных кампаний в интернете.