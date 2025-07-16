В Донском монастыре отремонтируют стену с колумбарием

Работы будут проводиться бережно без извлечения урн.

Реставрация элементов ансамбля Донского монастыря в Москве продолжается. Специалисты уже привели в порядок девять из 12 исторических башен, фасады и купола Нового собора, а также Дом настоятеля. Сейчас ведутся работы по восстановлению прясел восточной стены и юго-восточной башни, а также южной стены с колумбарием, расположенным со стороны городского кладбища.

Реставрация верхней части стены до уровня ниш для урн уже завершена. В ходе работ специалисты укрепили кирпичную кладку, выполнили обмазку поверхностей и окрасили их в исторический краснокирпичный цвет. Сейчас реставраторы начали расчистку фрагментов штукатурного слоя, которые отходят от основания. Затем покрытие обновят, а на финальном этапе часть стены с колумбарием окрасят с сохранением существующего серого, графитового цвета. Все работы будут проводиться максимально бережно, без извлечения урн и затрагивания ниш.

Донской ставропигиальный мужской монастырь в Москве является объектом культурного наследия федерального значения. В его ансамбль входит более 30 памятников истории и архитектуры. Комплексная реставрация проводится за счет федерального и городского бюджета, а также собственных средств обители. Ход работ контролирует столичный Департамент культурного наследия.

Обитель была основана в 1593 году по указу царя Федора Иоанновича в память об избавлении Москвы от войск крымского хана Казы-Гирея. Ее заложили на месте гуляй-города – полевого лагеря русских войск. Здесь была установлена походная церковь в честь преподобного Сергия Радонежского с Донской иконой Божией Матери. По преданию, этим образом преподобный Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву в 1380 году.

Донской монастырь был последней обителью, вошедшей в оборонительное полукольцо московских монастырей-крепостей, призванных охранять город от неприятеля. Донская крепость была задумана как форпост на наименее защищенной в то время Калужской дороге.

С конца 1929 года богослужения на территории монастыря прекратились, в зданиях размещались антирелигиозный музей, интернат, фабрика, молочная ферма. Донской монастырь был возвращен Московской патриархии в 1990 году. Сейчас возрождение комплекса Донского монастыря является одним из самых масштабных проектов московской реставрационной программы.