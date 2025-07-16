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Среда 30 июля

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Площадки "Театрального бульвара" посетили более 500 тысяч зрителей за полтора месяца

Площадки "Театрального бульвара" посетили более 500 тысяч зрителей за полтора месяца

Впереди – не менее насыщенная программа.

Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025» в Москве проходит с неизменными аншлагами. За первую половину лета площадки фестиваля посетили более 500 тысяч зрителей. Во второй половине фестиваля запланированы не менее интересные премьеры, иммерсивные постановки, мастер-классы ведущих режиссеров, а также выступления коллективов из разных стран.

В этом году в «Театральном бульваре» участвуют коллективы из 40 регионов России – от Калининградской области до Алтайского края. Они привезли в Москву классические драматические постановки, музыкальные спектакли, цирковые представления, а также экспериментальные форматы вроде театра вкуса и пластического театра. К памятным датам – Дню России, дню рождения Пушкина, Дню памяти и скорби, Дню молодежи – организуют специальные тематические программы.

За первые полтора месяца работы фестиваля свои проекты уже представили Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Кристина Бабушкина, Антон Шагин, Юлия Пересильд, Константин Райкин, Игорь Миркурбанов, Александра Ребенок, Анна Чиповская. Парад звезд продолжится и во второй половине фестиваля. Для московских зрителей также выступят артисты из Сербии, Уругвая, Аргентины, Ирана, Китая, Италии и других стран.

Отдельное внимание уделяется детской аудитории. Мероприятия для детей и их родителей теперь проходят и на основных сценах фестиваля. Так, в июле открылась рубрика «Семейные разговоры», где истории театральных династий представлены в уникальном формате. Среди героев – Константин и Полина Райкины, Юлия и Анна Пересильд, Игорь и Григорий Верники.

Фестиваль «Театральный бульвар» организован Департаментом культуры столицы в рамках главного проекта сезона «Лето в Москве». Он продлится рекордные 92 дня. На 14 площадках по всему городу пройдет более 600 спектаклей и выступят три тысячи артистов из России и других стран. Помимо театральных постановок, на каждой площадке организуются творческие мастер-классы, патриотические программы с участием любимых актеров и работают интерактивные зоны, в том числе и для детей.

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16 июля 2025, 11:10
Фото: mos.ru
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