Проект "Лето в Москве" приглашает на кардиотренировки на свежем воздухе

Москвичей ждут тренеры по волейболу, баскетболу, танцам

С наступлением лета хочется как можно больше времени проводить на воздухе. Проект «Лето в Москве» поможет совместить приятное с полезным, например, посетить бесплатные спортивные тренировки на улице, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, снижение веса, улучшение работы легких, повышение выносливости.

Так, в ближайшие выходные, 7 и 8 июня, москвичам предлагают сыграть в волейбол. Эта динамичная игра позволяет держать в тонусе мышцы, развивает логику, реакцию и способность продумывать действия на несколько шагов вперед. Во время занятий участники познакомятся с основами игры: подачей мяча, блоком, верхней и нижней передачами, а затем сыграют товарищеские матчи. Тренировки по волейболу запланированы на 20 площадках в разных округах города, точные адреса указаны на сайте проекта «Мой спортивный район».

В эти дни также можно прийти на бесплатные занятия баскетболом. Игра в баскетбол укрепляет вестибулярный аппарат, улучшает координацию движений, развивает ловкость. На тренировках участники отработают правильную технику ведения, передачи и броска мяча. Присоединиться к занятиям по баскетболу можно будет более чем на 15 площадках, их адреса указаны на сайте проекта «Мой спортивный район».

Отличной кардиотренировкой, а также способом поднять настроение и зарядиться энергией являются и танцы. Организованные в рамках проекта «Лето в Москве» танцевальные тренировки сочетают в себе движения разных направлений: хип-хопа, самбы, бачаты и джаз-фанка. Занятия дают интенсивную нагрузку, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, подтягивают фигуру и помогают снять стресс. Танцевальные тренировки пройдут 7-8 июня более чем на 50 площадках проекта «Спортивные выходные», среди которых городские парки, ВДНХ, Северный и Южный речные вокзалы.

Ознакомиться с расписанием спортивных активностей, выбрать удобную площадку и записаться на занятия можно на сайте проекта «Спортивные выходные», который является частью главного события сезона – масштабного проекта «Лето в Москве», проходящего в столице с 1 июня до 8 сентября.