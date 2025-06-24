Кинопарк "Москино" принял более 7000 посетителей в выходные

Взрослые и юные гости высоко оценили мероприятия на площадке московского кинокластера.

Кинопарк «Москино» открыт для посетителей менее года, но уже стал одним из самых востребованных общественных пространств. Только в минувшие выходные там побывало более семи тысяч москвичей и гостей столицы. Посетители приняли участие в акции «Помним», приуроченной к годовщине начала Великой Отечественной войны, посмотрели концерты и спектакль по мотивам повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…», посетили съемочные площадки.

Так, на площадке «Москва 1940-х годов» посетители выложили зажженными свечами слово «Помним» и под знаменитое объявление Юрия Левитана почтили память воинов, пожертвовавших жизнями для защиты Родины. На площадках «Питерский бар», «Уездный город» и «Улицы Берлина» звучали песни военных лет, а также стихотворения и поэмы в исполнении актеров.

В «Театре Гонзаги» выступили солисты Академического хора Подольской филармонии под руководством дирижера Кирилла Краюшкина. Гости услышали песни из кинокартин «Веселые ребята», «Гардемарины, вперед!», «Бриллиантовая рука» и других. Вечером состоялась встреча с Сергеем Коротаевым, режиссером картины «В списках не значился». Он рассказал о начале войны, героизме и мужестве советских солдат и главнокомандующих, а также об обороне Брестской крепости, которая приняла на себя первые удары.

В выходные в кинопарке также состоялись экскурсии. Участникам рассказали, как создаются фильмы в разных жанрах и какие картины снимались на площадке «Ковбойский городок». Кроме того, гости кинопарка увидели самый большой в Европе натурный хромакей и прошлись по площадкам, на которых воссоздан облик военной Москвы и послевоенного Берлина.

В парке сказок юные посетители поучаствовали в квесте «Дорога ведет», разгадали загадки, выполнили задания и получили в подарок набор стикеров. Благодаря развлекательной программе «Фильм! Фильм! Фильм!» гости узнали о киносъемочном процессе и познакомились с профессиями режиссера и продюсера.

Кроме того, в кинотеатре «Москино кинопарк» прошли показы премьер и уже полюбившихся историй, в том числе можно было посмотреть мультфильм «Кроссы» о приключениях элитных кроссовок в Нью-Йорке и киноленту «Артек. Сквозь столетия», знакомящую зрителей с историей легендарного лагеря.