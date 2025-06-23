Москвичи могут познакомиться с творчеством современных художников на необычных площадках

В рамках проекта "Искусство в метро" состоялось уже более 50 мероприятий.

Самые необычные площадки Москвы сегодня могут стать выставочным залом благодаря проекту «Искусство в метро». Сейчас проходит второй сезон проекта, работы победителей скоро появятся на станциях метрополитена и других общественных пространствах.

Проект «Искусство в метро» стартовал год назад – в июне 2024 года. За прошедшее время состоялось более 50 мероприятий, в том числе лекций, мастер-классов, выставок и выездных художественных сессий в самых необычных для этих целей локациях. В пространства для творчества превращались станции метро, электродепо, регулярные речные электросуда и другие транспортные объекты столицы.

Первый сезон проекта объединил более 250 художников, работающих в разных стилях и техниках. Их работы были представлены на станциях метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии, «Парк культуры», «Комсомольская» и «Таганская» Кольцевой линии, «Достоевская» и «Римская» Люблинско-Дмитровской линии, «Мичуринский проспект», а также «Электрозаводская» и «Сокольники» Большой кольцевой линии.

Сами художники смогли побывать в нескольких электродепо, среди которых «Краснопресненское», «Северное» и «Измайлово», а также в Краснопресненском трамвайном депо. Кроме того, на станции метро «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии состоялась первая цифровая сессия, где художники создавали работы на графических планшетах. Это стало новым направлением развития проекта и позволило включить в него авторов, работающих в цифровых техниках.

Сейчас идет второй сезон проекта «Искусство в метро». Набор художников продолжается. Для участия нужно подать заявку на сайте. Решение, кто станет финалистом, примет экспертная комиссия, в которую входят, в том числе, победитель в номинации «Художник – открытие года» Николай Базунов, представители столичного Департамента транспорта и объединения «Выставочные залы Москвы».

Проект дает художникам возможность самореализации, участия в выставках и профессиональных конкурсах, экспонирования работ в известных галереях столицы, а также создания персональных портфолио. Цель проекта – предоставить живописцам шанс проявить себя в уникальной для творчества городской среде, а также познакомить москвичей и туристов, пользующихся столичным общественным транспортом, с разнообразием современных направлений в искусстве.