У станции Новохохловская сделают удобный проход для пешеходов

Московские власти откликнулись на просьбы местных жителей.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станций Московского центрального диаметра (МЦД) и Московского центрального кольца (МЦК) Новохохловская на юго-востоке столицы. Главная цель проекта – улучшить пешеходную доступность станций и повысить безопасность участников движения и местных жителей.

Ранее жители ЮВАО обратились к властям с просьбой создать вдоль железнодорожных путей организованный пешеходный маршрут. При разработке плана благоустройства учли это пожелание. Решено сделать возле путей настил из лиственной доски, который будет уложен на металлическую конструкцию. Поддерживать ее будут 1,7 тысячи свай.

Кроме того, для безопасности пешеходов на переходе через железнодорожные пути установят ограждение и дополнительный семафор со звуковой и световой сигнализацией, а непосредственно на участке пересечения путей уложат резиновый настил. Весь маршрут будет хорошо освещен в любое время суток. Для этого на протяжении пути установят около 50 уличных торшеров со светодиодными светильниками.

В рамках текущего проекта благоустройства также заменят около 700 квадратных метров покрытия тротуаров и около 500 квадратных метров асфальта на проезжей части. Еще там сделают удобный выход на улицу Новохохловскую. Для этого оборудуют новый пешеходный переход с контрастным освещением. По окончании работ территория возле станций станет более зеленой, поскольку там разобьют газон площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров.

Станция Новохохловская МЦК была открыта 10 сентября 2016 года вместе с запуском пассажирского движения электропоездов по Московскому центральному кольцу. В сентябре 2018 года одноименная платформа открылась на Курском направлении Московской железной дороги между станциями Калитники и Текстильщики. Для комфортной пересадки на МЦК здесь возвели надземный переход по принципу «сухие ноги» с торговой галереей и турникетно-кассовым залом. Таким образом в Москве был создан Новохохловский транспортно-пересадочный узел.