Пять мостов в Москве закроют на капитальный ремонт

Содержанию мостовых сооружений в столице уделяется особое внимание.

Мосты – это не только возможность строить удобные маршруты на местности, но и способ украсить городское пространство. При этом мостовые сооружения требуют особого ухода, в том числе с точки зрения безопасности конструкции. Поэтому с давних пор в столице проверкам состояния мостов и их своевременному ремонту специалисты уделяют повышенное внимание.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, с 2011 года в городе не осталось ни одного мостового объекта, который не прошел бы разного рода ремонт. Это позволило продлить срок эксплуатации мостов и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

В этом году после проведенного обследования мостовых сооружений принято решение о проведении капитальных ремонтных работ на пяти объектах. До конца года в порядок приведут три пешеходных моста на озере Бездонном в парке «Серебряный бор», Новоарбатский мост и Ростокинский акведук.

Проекты предусматривают целый комплекс работ по обновлению сооружений. Так, на мостах в парке «Серебряный бор» специалисты отремонтируют железобетонные поверхности ригелей, балок и опор, заменят ограждение и мостовое полотно. На Новоарбатском мосту обновят асфальт, гидроизоляцию, деформационные швы, гранитную облицовку лестничных сходов, а также организуют систему водоотведения.

Большой комплекс работ предстоит сотрудникам комплекса городского хозяйства на Ростокинском акведуке. Этот мост является памятником архитектуры федерального значения. Соответственно, мероприятия по капитальному ремонту будут совмещены с реставрационными работами.

Ранее стало известно о решении построить в Москве еще один пешеходный мост. Он расположится под Малым Каменным мостом и соединит стрелку острова Балчуг с Репинским сквером, продолжая таким образом живописный прогулочный маршрут вдоль Москвы-реки. По плану, длина моста составит 170 метров, а ширина – не менее 5,4 метра. Конструкцию оформят в серо-белой цветовой гамме и украсят сине-белой подсветкой.