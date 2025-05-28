Какие однолетники украсят московские клумбы этим летом

В городском оформлении задействуют цветы, устойчивые к различным погодным явлениям

С наступлением теплого сезона Москва в буквальном смысле расцветает. Специалисты комплекса городского хозяйства обновляют цветники во дворах, скверах, парках, на площадях, набережных и вдоль основных магистралей. Яркие цветочные островки, горки и дизайнерские композиции радуют взор москвичей и гостей столицы все лето и даже в начале осени.

Самые большие и красивые городские клумбы, в первую очередь, можно встретить на Манежной площади, у Большого театра, на Новом Арбате и Поклонной горе. Там на фоне ярких растений традиционно любят фотографироваться многочисленные туристы и гуляющие горожане. Но и во дворах отдаленных от центра столичных районов можно увидеть цветочное разнообразие во всей красе.

Чаще всего в оформлении городских ландшафтов задействуют однолетники, преимущественно растения с длительным сроком цветения и ярким окрасом. Среди них – петуния, бегония, агератум, тагетес, пеларгония и другие. Они будут украшать цветники с июня до конца сентября. Любят столичные оформители и яркие оранжевые и желтые тагетесы, известные как бархатцы. Поскольку эти цветы легко приживаются в тени и не требуют сложного ухода, их часто высаживают на городских клумбах. В их пользу говорит и то, что они не боятся холодов и цветут с июня и до осенних заморозков.

Рассаду для городских клумб выращивают в теплицах. Количество и ассортимент растений подбирают еще на этапе проектирования, учитывая концепцию цветочного оформления. Все используемые сорта адаптированы к московскому климату.

При этом отметим, что в Москве уже несколько лет действует новый стандарт озеленения крупных магистралей, который предусматривает использование взрослых высоких деревьев. Они лучше защищают жителей от пыли и шума дорог, адаптированы к московскому климату и делают улицы уютнее и красивее.

Первые липы-крупномеры были высажены в 2016 году на Тверской улице. Затем взрослые деревья стали появляться на столичных набережных, центральных улицах и площадях, территориях школ, поликлиник, больниц и прочих общественных пространствах. С 2021-го крупномеры стали высаживать на вылетных магистралях и больших улицах. В частности, более 400 деревьев высадили на исторической части Ленинского проспекта, между Садовым кольцом и площадью Гагарина.