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Московские бульвары летом превратятся в открытые культурные площадки

Московские бульвары летом превратятся в открытые культурные площадки
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Танцы, концерты, выставки, конкурсы для детей – участники проекта "Лето в Москве" подготовили разнообразную программу

С наступлением летнего сезона столичные бульвары станут не просто отличным местом для прогулок, но и открытыми культурными площадками, на которых будут проходить танцевальные мастер-классы, лекции, выставки, занятия для детей и другие мероприятия.

Чистопрудный бульвар станет настоящим танцевальным центром столицы. Там запланированы батлы по брейк-дансу и хип-хопу, мастер-классы по бачате, сальсе, кизомбе. Для занятий с популярными хореографами, а также выступлений артистов здесь оборудуют четыре подиума. Рядом откроются специальные зоны творчества, лаунж– и фотозоны, будут проводиться видеосъемки, танцевальные флешмобы и коллаборации со знаменитым хореографом и танцором Евгением Папунаишвили.

Большую сцену предоставят для танцевальных занятий и соревнований среди детских коллективов при поддержке крупнейших танцевальных школ столицы. Состязания будут проходить по субботам с 12:00 до 19:00. Победители получат призы.

На Сретенском бульваре откроются литературные клубы. Там будут проходить лекции и дискуссии с участием писателей, литературоведов и критиков, а также презентации новых изданий и театрализованные перформансы. Еще здесь появится «Аллея великих писателей» в виде тематических инсталляций с цитатами и стендами с фактами из биографии классиков. Любители аудиокниг смогут отдохнуть в комфортной атмосфере в специальных зонах, а самые быстрые читатели смогут поучаствовать в конкурсе по скорочтению.

Улица Рождественка порадует москвичей и туристов оригинальными арт-объектами, стилизованными под игрушки из прошлого. Мячи, лошадки, неваляшки, юлы, пирамидки, ракеты, машинки и кубики оживут и создадут атмосферу уюта, игры и ностальгии.

Мероприятия пройдут в рамках масштабного проекта «Лето в Москве», который проводится в столице уже второй раз. Ежедневно с 1 июня по 7 сентября в разных районах города будут организованы развлекательные, образовательные, культурные и спортивные мероприятия, рассчитанные как на детей, так и на взрослых участников.

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28 мая 2025, 10:45
Фото: mos.ru
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