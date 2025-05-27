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Ремонт Новоспасского причала на Краснохолмской набережной завершен

Ремонт Новоспасского причала на Краснохолмской набережной завершен
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Специалисты в короткие сроки заменили деревянный настил

Новоспасский причал на Краснохолмской набережной уже радует москвичей и гостей города новым безопасным покрытием. Специалисты комплекса городского хозяйства заменили деревянный настил площадью 873 квадратных метра, который требовал ремонта из-за износа, вызванного механическими нагрузками и перепадами температур.

Для того, чтобы доставлять как можно меньше неудобств горожанам, ремонтные работы велись только в дневное время. При этом доступ к причалу полностью не перекрывали, оставляя проход.

Прежний настил на Новоспасском причале служил с 2019 года. В ходе ремонтных работ специалисты демонтировали износившееся покрытие, обследовали и отремонтировали несущую металлическую конструкцию, частично заменили слои бруса под настилом. Перед укладкой нового настила доски пропитали специальным составом, который придает дереву огнеупорность и защищает от гниения. После того, как настил был уложен, его покрыли краской, устойчивой к негативным атмосферным явлениям.

Проект, реализованный на Краснохолмской набережной, отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является создание комфортной городской среды. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о начале масштабной реконструкции Карамышевской набережной в Северо-Западном административном округе столицы. Работы в рамках проекта пройдут на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Здесь укрепят берег, приведут в порядок причал, а также обустроят велосипедные и беговые дорожки. Завершить реконструкцию планируется в 2027 году.

Кроме того, продолжаются работы по возведению двух многофункциональных павильонов на Пушкинской набережной в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького. Там же планируется строительство двух причалов эстакадного типа. Их разместят по обе стороны от схода-трибуны на Пушкинской набережной. Причалы будут освещать современные фонари со светодиодными светильниками, а павильоны оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Для безопасности судоходства на Москве-реке выполнят работы по углублению дна. После завершения работ Пушкинская набережная станет еще более популярным местом для москвичей и гостей города.

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27 мая 2025, 16:10
Фото: mos.ru /пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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