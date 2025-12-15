Спорт по запросу: как москвичи меняют столичные районы через "Город идей"

270 реализованных инициатив – итог спортивного года на платформе гражданского участия.

В 2025 году платформа «Город идей» подтвердила свою эффективность: благодаря активным горожанам столица обогатилась 270 новыми спортивными объектами и мероприятиями. Механизм прост: жители предлагают решения, а город воплощает жизнеспособные инициативы в реальность.

Преображение начинается с дворов. В Нижегородском районе (ул. Нижняя Хохловка, д. 8) на месте типовых площадок возник полноценный спортивный кластер. Для новоселов, переехавших по программе реновации, обустроили скейт‑парк, площадки для стритбола и падел‑тенниса, воркаут‑зону с тренажерами и гимнастическим комплексом. Юных жителей порадовали детскими площадками с безопасным покрытием и развивающими элементами.

Пустырь в Молжаниновском районе (1‑я Сестрорецкая ул., между корп. 6а и 6б) превратился в оживленный скейт‑парк. Теперь здесь регулярно собираются любители экстремальных видов спорта: подростки отрабатывают трюки на скейтбордах и самокатах, формируя собственное сообщество единомышленников.

В Нагатино‑Садовниках ликвидировали дефицит спортивных зон. По предложению местного активиста на Варшавском шоссе появилась воркаут‑площадка с современными тренажерами (двор д. 59, корп. 2), а также зона для настольного тенниса (возле д. 55, корп. 3).

Масштабные события тоже рождаются из идей горожан. В сентябре на фестивале «Уличный драйв» в «Лужниках» заработала специализированная площадка для самокатчиков со скейт‑рампой. Гости осваивали паркур, роллер‑спорт и танцы на мастер‑классах, превратив мероприятие в праздник активного отдыха.

Июль ознаменовался гала‑матчем по футболу в «Лужниках». В рамках акции «День московского спорта» 100 юных игроков вышли на поле вместе со звездами: видеоблогером Владом А4 и футболистом Артемом Дзюбой. Старт яркому событию, вдохновившему сотни детей, также дала инициатива одного из горожан.

Июньский Московский марафон тренировок стал еще одним примером успешной коллаборации. Участники посещали занятия, собирали браслеты и обменивали их на призы. Мероприятие объединило любителей спорта разных возрастов, доказав: мотивация рождается там, где есть вовлеченность.

Как стать инициатором преобразований? Достаточно иметь учетную запись на mos.ru. Авторизовавшись через Mos ID, нужно перейти в раздел «Предложить идею», выбрать категорию («Благоустройство» — для инфраструктурных проектов, «Спорт» — для мероприятий и цифровых решений), заполнить форму и приложить фото при необходимости. После модерации предложение рассмотрят профильные ведомства.

С 2014 года платформа объединила более 639 тысяч москвичей. Реализовано свыше 9,3 тысячи инициатив — от цифровых сервисов до объектов культуры и здравоохранения. «Город идей» доказывает: когда жители становятся соавторами изменений, родные районы становятся удобнее.