"Олимпийский экспресс": спорт встречает москвичей в метро

Курсирующий по Арбатско?Покровской линии новый тематический поезд рассказывает о триумфах российских атлетов и новых олимпийских дисциплинах.

В московском метро появился необычный состав, который превращает обычную поездку в увлекательное путешествие по истории отечественного спорта. На Арбатско‑Покровскую линию вышел тематический поезд, посвященный победам российских и советских спортсменов, а также эволюции олимпийской программы.

Внутри вагонов пассажиров ждет настоящая спортивная энциклопедия. Здесь можно узнать о легендарных атлетах, чьи имена навсегда вписаны в историю: виртуозном хоккеисте Владиславе Третьяке, трехкратном чемпионе мира Александре Овечкине, скоростной конькобежке Светлане Журовой, неутомимом лыжнике Александре Большунове, элегантном фигуристе Евгении Плющенко. Каждая история — это рассказ о воле к победе, многолетних тренировках и моментах триумфа на мировых аренах.

Поезд знакомит не только с героями прошлого и настоящего, но и с самим спортом во всем его многообразии. Пассажиры узнают:

зачем перед хоккейным матчем замораживают шайбу;

с какой скоростью спускаются горнолыжники;

сколько килограммов веса теряют керлингисты за одно состязание;

как на Руси назывался аналог бейсбола и чем он отличается от крикета;

где в России лучшие условия для подготовки олимпийцев по сёрфингу.

Особое внимание уделено развитию олимпийской программы. В вагонах представлена информация как о классических видах спорта, так и о новых дисциплинах, недавно включенных в программу Игр — серфинге, скейтбординге, гольфе. Кроме того, пассажиры столичного метро узнают о видах спорта, которые войдут в олимпийскую программу с 2028 года: флаг‑футболе, сквоше и крикете. Представлены в вагонах и исторические факты. Например, можно прочесть о роли Василия Ощепкова в становлении дзюдо в России.

Тематический состав будет курсировать по Арбатско‑Покровской линии до середины июня 2026 года. Этот своеобразный музей поможет вспомнить легендарные спортивные победы далекого и недавнего прошлого; узнать любопытные факты о разных видах спорта; проникнуться духом олимпийских состязаний.

Запуск поезда приурочен к 45‑летию московской Олимпиады-80. За эти годы столичная подземка значительно расширилась: количество линий удвоилось, а число станций выросло с 115 до 306 (с учетом МЦК). Теперь метро не только перевозит пассажиров, но и рассказывает о величии российского спорта, вдохновляя новые поколения атлетов.