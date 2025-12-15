Возрождение шедевра: как реставрировали храм Вознесения в Коломенском

Церковь XVI века, вошедшая в список ЮНЕСКО, получила новую жизнь.

Храм Вознесения Господня в музее‑заповеднике «Коломенское» — не просто памятник архитектуры, а один из первых шатровых храмов Руси. В 2025 году он стал лауреатом престижного конкурса «Московская реставрация», и это не случайно: за два года специалисты вернули зданию исторический облик, сохранив подлинные детали и восстановив утраченные элементы.

Работы охватили и внешний, и внутренний облик храма. Мастера вручную снимали поздние слои краски, используя скальпели и шпатели, чтобы не повредить оригинальные белокаменные элементы. Особое внимание уделили кирпичной кладке. Поскольку древний кирпич значительно крупнее современного (270 × 135 см и 300 × 150 см), для докомпоновки его изготавливали на заказ. Интересно, что некоторые кирпичи сохранили клейма начала XX века — например, отметку «1914», свидетельствующую о предыдущей реставрации.

Сложнейшей задачей стала работа с белокаменным декором: пилястрами, капителями и растительным орнаментом. Поверхность сначала размягчали пароструйным аппаратом, затем аккуратно удаляли старую краску вручную. Утраты восполняли, армируя камень медной проволокой, а затем покрывали защитными составами, подчеркивающими естественный цвет.

Особое внимание уделили шатру — самой высокой части храма. Реставраторы работали на высоте 20‑этажного дома, восстанавливая гурт (свод), русты («каменные бусы») и другие декоративные элементы. Крест не снимали: его отреставрировали на месте, создав защитный тент от пыли и сквозняков. Перед золочением нанесли свинцовый сурик для защиты от коррозии. Не менее важным этапом стала реставрация гульбища — галереи вокруг храма. Здесь укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор и полы. Также обновили отмостку из клинкерного кирпича, которая защищает фундамент от влаги.

В процессе работ мастера сделали несколько открытий. За металлической дверью на шатре обнаружилась старинная лестница из кованых звеньев, которую расчистили и обработали. Исследователи предполагают, что барабан под крестом когда‑то служил дозорным пунктом — об этом говорят следы заложенных окон.

Интересна и история цветовой гаммы храма. Изначально он был красным с белокаменным орнаментом, но после пожара 1571 года, вызванного набегом крымского хана, стены покрыли известковой обмазкой. Реставраторы сохранили фрагмент непобеленной кладки как память о тех событиях.

К маю 2026 года храм планируют открыть для посетителей. На свое место вернутся иконостас и паникадило, временно удаленные на время работ.