Четверг 18 декабря

Возрождение шедевра: как реставрировали храм Вознесения в Коломенском

Возрождение шедевра: как реставрировали храм Вознесения в Коломенском
5

Церковь XVI века, вошедшая в список ЮНЕСКО, получила новую жизнь.

Храм Вознесения Господня в музее‑заповеднике «Коломенское» — не просто памятник архитектуры, а один из первых шатровых храмов Руси. В 2025 году он стал лауреатом престижного конкурса «Московская реставрация», и это не случайно: за два года специалисты вернули зданию исторический облик, сохранив подлинные детали и восстановив утраченные элементы.

Работы охватили и внешний, и внутренний облик храма. Мастера вручную снимали поздние слои краски, используя скальпели и шпатели, чтобы не повредить оригинальные белокаменные элементы. Особое внимание уделили кирпичной кладке. Поскольку древний кирпич значительно крупнее современного (270 × 135 см и 300 × 150 см), для докомпоновки его изготавливали на заказ. Интересно, что некоторые кирпичи сохранили клейма начала XX века — например, отметку «1914», свидетельствующую о предыдущей реставрации.

Сложнейшей задачей стала работа с белокаменным декором: пилястрами, капителями и растительным орнаментом. Поверхность сначала размягчали пароструйным аппаратом, затем аккуратно удаляли старую краску вручную. Утраты восполняли, армируя камень медной проволокой, а затем покрывали защитными составами, подчеркивающими естественный цвет.

Особое внимание уделили шатру — самой высокой части храма. Реставраторы работали на высоте 20‑этажного дома, восстанавливая гурт (свод), русты («каменные бусы») и другие декоративные элементы. Крест не снимали: его отреставрировали на месте, создав защитный тент от пыли и сквозняков. Перед золочением нанесли свинцовый сурик для защиты от коррозии. Не менее важным этапом стала реставрация гульбища — галереи вокруг храма. Здесь укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменный декор и полы. Также обновили отмостку из клинкерного кирпича, которая защищает фундамент от влаги.

В процессе работ мастера сделали несколько открытий. За металлической дверью на шатре обнаружилась старинная лестница из кованых звеньев, которую расчистили и обработали. Исследователи предполагают, что барабан под крестом когда‑то служил дозорным пунктом — об этом говорят следы заложенных окон.

Интересна и история цветовой гаммы храма. Изначально он был красным с белокаменным орнаментом, но после пожара 1571 года, вызванного набегом крымского хана, стены покрыли известковой обмазкой. Реставраторы сохранили фрагмент непобеленной кладки как память о тех событиях.

К маю 2026 года храм планируют открыть для посетителей. На свое место вернутся иконостас и паникадило, временно удаленные на время работ.

15 декабря 2025, 15:45
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых

Обновленный павильон "Пчеловодство" открывает двери в удивительный мир насекомых
Здесь будет работать первая в России публичная энтомологическая лаборатория. В Москве готовится к открытию новая яркая площадка «Биокластера» — павильон №28 «Пчеловодство» на ВДНХ.

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете

Медоед-чемпион: Московский зоопарк приглашает проверить знания о самом бесстрашном хищнике на планете
Для зрителей онлайн трансляций на zoo.mos.ru подготовили новую серию вопросов о животных. Московский зоопарк запустил увлекательную онлайн‑викторину о медоедах — харизматичных хищниках, которые занесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые бесстрашные млекопитающие планеты.

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой

Почти 1300 катков будут работать для москвичей и туристов этой зимой
Во всех округах столицы уже открыты катки с искусственным ледовым покрытием. В зимний сезон 2025/26 в Москве планируется открыть для массовых катаний около 1,3 тысячи катков, в том числе свыше 200 — с искусственным льдом под открытым небом открытых и более одной тысячи — с естественным покрытием.

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились

Фотовыставка "Добрая елка" расскажет истории детей, чьи желания уже исполнились
Экспозиция представлена на Рождественском бульваре и в парке "Фили". Новый год – время чудес.

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы

Водохранилища Москвы перешли на зимний режим работы
Систему заранее готовят к поступлению талых вод весной. Московские водохранилища перевели на зимний режим работы.

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе

"Сделано в Москве": выбираем лучшие новогодние павильоны в городе
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование за арт?павильоны, украсившие столицу в рамках проекта "Зима в Москве". С наступлением зимы на улицах Москвы появились 10 необычных павильонов проекта «Сделано в Москве».

