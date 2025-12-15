В ЮВАО организуют новогодние представления для детей участников СВО

Ребят приглашают на праздничные елки, спектакли и концерты.

В преддверии Нового года детей участников специальной военной операции (СВО), ребят из многодетных семей и других юных представителей льготных категорий, проживающих в разных районах на юго-востоке города, приглашают на праздничные представления. Мероприятия организованы главами управ и муниципальных образований ЮВАО в рамках проекта «Зима в Москве».

Детям-льготникам из Выхино-Жулебина 16 декабря в здании Государственного университета управления покажут спектакль «Аленький цветочек». Он станет частью муниципальной новогодней елки. Перед представлением ребят поздравит Дед Мороз, а его помощники проведут конкурс с загадками, устроят традиционный хоровод и вручат подарки.

В Марьине Дед Мороз проведет карнавал. В праздничной программе для детей семей участников СВО – веселые конкурсы, розыгрыши, музыкальные номера. Гостей ждут 19 декабря в 15:00 в библиотеке № 131 (Братиславская улица, дом 26).

Представление для юных жителей района Люблино пройдет 20 декабря в культурном центре имени И.М. Астахова (Люблинская улица, дом 149). Ребятам покажут новогодний спектакль с поздравлениями Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев. Как рассказала замглавы управы района Елена Полухова, в этом году окунуться в атмосферу волшебства перед Новым годом и получить позитивные эмоции смогут более 400 детей военнослужащих, юных активистов ребят с особенностями здоровья и из малообеспеченных семей.

Елки, концерты и праздничные программы для детей защитников Родины также запланированы в Капотне, Печатниках, Лефортове и других районах ЮВАО. Все маленькие гости почувствуют в эти дни поддержку, получат яркие впечатления и, конечно, подарки.

Поддержать детей участников СВО могут также все москвичи, приняв участие в акции «Добрая елка». Особенные новогодние деревья установлены по всему городу. На шариках – мечты ребят, которые под силу исполнить горожанам. Чтобы стать добрым волшебником, нужно отсканировать куар-код на шарике, заполнить заявку и согласовать с оператором дату и место передачи подарка подопечному. Акция продлится до 28 февраля.