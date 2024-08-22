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Четверг 22 августа

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В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия"

В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия"
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"Московское долголетие" стало поистине уникальной платформой для раскрытия творческого потенциала москвичей старшего поколения.

Проект "Московское долголетие" стал настоящим подарком для жителей столицы, достигших зрелого возраста. Эта всеобъемлющая программа, запущенная в 2018 году, предоставляет москвичам "серебряного" возраста широчайшие возможности для самореализации, активного и здорового досуга. На сегодняшний день занятия по различным направлениям проводятся на базе более 1,3 тысячи организаций по всему городу.

Одним из важных элементов "Московского долголетия" являются литературные мастерские, количество которых на данный момент превышает 40. Под руководством опытных педагогов – литературоведов, писателей, филологов и редакторов – москвичи старшего возраста постигают азы писательского мастерства. Занятия охватывают широкий спектр тем: от построения сюжета и поиска нестандартных тем до продвижения собственного творчества. Причем программа рассчитана как на начинающих авторов, так и на тех, кто уже имеет некоторый опыт.

Результаты работы литературных мастерских впечатляют – сегодня более 2,5 тысяч москвичей старшего поколения активно занимаются литературным творчеством. Многие из них создают художественные произведения, пробуют себя в журналистике, ведут текстовые блоги и даже публикуют собственные книги. Кроме того, в рамках "Московского долголетия" открыто около 150 клубов начинающих писателей, где единомышленники могут обсуждать свои работы, делиться опытом и вдохновлять друг друга.

Помимо литературного направления, проект предлагает москвичам старшего возраста возможность заняться генеалогией и мемуаристикой. Более 50 групп по этим темам открыты в рамках "Московского долголетия". Участники не только учатся записывать семейные истории и воспоминания, но и могут передать их на вечное хранение в Главархив Москвы, внося свой вклад в летопись города.

Записаться на занятия в рамках "Московского долголетия" можно как в любом из центров проекта, так и онлайн на официальном портале mos.ru. Это открывает широкие возможности для участия в программе даже для тех, кто по каким-либо причинам не может посещать занятия очно. Таким образом, "Московское долголетие" становится все более доступным и востребованным среди москвичей старшего возраста, помогая им вести насыщенную, творческую и полноценную жизнь.

Телеграм канал

22 августа 2024, 23:06
Фото: www.mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

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