Для участников "Московского долголетия" запущен новый экскурсионный маршрут

Проект "Московское долголетие", стартовавший в 2018 году, стал настоящей гордостью столицы. Это целая экосистема для самореализации и качественного досуга москвичей старшего поколения. Количество доступных активностей в рамках проекта постоянно растет, предоставляя участникам все больше возможностей для разностороннего развития.



Одним из последних нововведений стал новый экскурсионный маршрут под названием "Нестарый Арбат", посвященный истории знаменитой пешеходной улицы и ее связи с биографиями известных долгожителей. Автором маршрута выступил писатель, историк и москвовед Александр Васькин. Презентация нового экскурсионного направления состоялась 2 августа, и первыми участниками стали более 100 горожан старшего возраста.



Экскурсии по маршруту "Нестарый Арбат" проводятся по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, начиная с 10 часов утра. Экскурсоводами выступают сами участники проекта "Московское долголетие", прошедшие обучение в "Серебряном университете" и освоившие профессию гида-экскурсовода.

Маршрут включает в себя девять тематических точек, каждая из которых связана с биографией известных писателей, актеров, скульпторов и композиторов. Участники экскурсии узнают интересные факты о жизни и творчестве таких личностей, как философ Алексей Лосев, продолжавший передавать знания ученикам до последних дней, и писательница Мариэтта Шагинян, никогда не оставлявшая любимое дело.

Стоит отметить, что в этом году дипломы о профессиональной переподготовке по программе "Экскурсоведение" получили 66 студентов "Серебряного университета". Горожане старшего поколения приобрели необходимые навыки, от риторики и психологии до умения обращаться с аудиооборудованием. Многие из выпускников прошли аккредитацию гидов-экскурсоводов и уже начали официально работать по новой специальности.

Познакомиться с маршрутом "Нестарый Арбат" смогут не только участники проекта "Московское долголетие", но и все желающие жители и гости столицы. Виртуальную прогулку по маршруту можно будет совершить в рамках тематической экспозиции проекта на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе.

Стать участником проекта "Московское долголетие" могут все желающие москвичи старшего поколения – женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Запись доступна в любом центре московского долголетия, центре госуслуг "Мои документы", а также онлайн на портале mos.ru. Проект предоставляет горожанам старшего возраста широкие возможности для самореализации, активного и здорового образа жизни, а также знакомства с интересными людьми и новыми увлечениями.