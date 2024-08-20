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Вторник 20 августа

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Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось

Количество площадок для бесплатных спортивных тренировок в Москве утроилось
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Москвичи активно присоединяются к проекту "Спортивные выходные".

Московские центры госуслуг и Москомспорт объединились для реализации масштабного проекта "Спортивные выходные", который за четыре года своего существования значительно расширил свою географию и привлек внимание десятков тысяч жителей столицы. Изначально проект стартовал с небольшого количества площадок, но со временем их число увеличилось втрое, достигнув 72 локаций.

Ключевая цель инициативы – предоставить москвичам возможность бесплатно заниматься физической активностью под руководством профессиональных тренеров в удобных для них местах. Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" играют важную роль в организации и проведении тренировок, помогая участникам сориентироваться и зарегистрироваться на занятия, а также напоминая о времени и месте их проведения.

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы / www.mos.ru

За время реализации проекта офлайн-тренировки объединили более 113 тысяч человек. Занятия проводятся в различных форматах и локациях, включая популярные парки, набережные, гастрономические кластеры и культурные центры. Помимо традиционных площадок, в этом году тренировки впервые стали доступны на живописных причалах Москвы в Нагатинском Затоне, на Братеевской и Краснопресненской набережных, набережных Марка Шагала и в парке "Печатники".

Помимо офлайн-активностей, "Спортивные выходные" предлагают москвичам и онлайн-формат занятий. Ежедневно в 7 утра в телеграм-канале проекта транслируется зарядка, к которой может присоединиться любой желающий. Кроме того, там же размещаются записи тренировок по различным видам спорта, а также медитативные практики, доступные для просмотра в любое время. За время реализации проекта онлайн-контент набрал около 1,7 миллиона просмотров.

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы / www.mos.ru

Таким образом, проект "Спортивные выходные" является успешной инициативой, направленной на вовлечение москвичей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Благодаря расширению географии проекта, разнообразию доступных дисциплин и форматов тренировок проект способствует популяризации здорового образа жизни.

Телеграм канал

20 августа 2024, 22:30
Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы / www.mos.ru
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