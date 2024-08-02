Современный культурный центр построили в районе Вороново

Жители села Кленово получили современное пространство для творчества и досуга.

В Новомосковском административном округе Москвы произошло значимое событие в сфере культуры и досуга. В селе Кленово, входящем в состав района Вороново, был открыт современный культурный центр, который стал важным приобретением для местных жителей.

Возведение нового культурного объекта было осуществлено за счет городского бюджета. Двухэтажное здание, расположенное по адресу: село Кленово, улица Садовая, дом 5б, теперь передано в оперативное управление Объединению культурных центров Новомосковского и Троицкого административных округов (ТиНАО). Это значит, что учреждение будет активно функционировать, предлагая жителям разнообразные творческие и досуговые возможности.

Одним из ключевых элементов нового культурного центра является просторный зрительный зал на 278 мест. Помимо этого, в здании предусмотрены костюмерные и артистические комнаты, склад для декораций и реквизита, а также аудитории для занятий различными видами искусства. Здесь можно будет заниматься балетом и хореографией, изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, вокалом, а также посещать студию раннего развития детей.

Особое внимание уделено созданию комфортной и современной инфраструктуры. Прилегающая территория тщательно благоустроена, во дворе установлена сцена для проведения различных мероприятий. Кроме того, в здании предусмотрен буфет, где посетители смогут отдохнуть и подкрепиться.

"Столица регулярно предоставляет объекты недвижимости для работы социально значимых организаций, в их числе учреждения культуры", – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Открытие нового культурного центра в селе Кленово стало значимым событием не только для жителей этого населенного пункта, но и для всего округа. Теперь у местных жителей есть возможность активно заниматься творчеством, развивать свои таланты и проводить досуг в комфортных и современных условиях.

К слову, в этом году в ТиНАО появился другой культурный центр – "Киевский" (поселок Киевский). Скоро в Новой Москве состоится открытие культурно-досугового центра (Краснопахорский район) и обновленного Дома культуры "Ватутинки" (Троицк).