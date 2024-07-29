Метавселенную ВДНХ представят гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

В виртуальной копии выставки особое внимание уделено детализации. Она настолько четкая, что можно разглядеть брызги фонтанов и листья на деревьях.

Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» предлагают своими глазами увидеть метавселенную ВДНХ. Экспозицию представят на площадке «Цифровые технологии Москвы. Время сервисов» на Манежной площади. Реализация данного проекта позволяет в развлекательном формате интегрировать в виртуальное пространство не только исторический, образовательный, но и культурно-просветительский контент. Об этом сообщает столичный департамент информационных технологий.

«Весной этого года “МетаВДНХ” была презентована и высоко оценена профессиональным сообществом на конференции “Цифровая индустрия промышленной России”, а сейчас в рамках форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030” все посетители нашей экспозиции на Манежной площади смогут своими глазами увидеть виртуальную копию главной выставки страны, оценить ее масштаб и детализацию, узнать больше о перспективах и возможностях применения проекта»,— уточнили в ведомстве.

Гостям расскажут об уникальной виртуальной экскурсии, разработанной специально для «МетаВДНХ». Посетить ее в самое ближайшее время смогут все пользователи Рунета. В 3D-формате они увидят павильоны «Космос», «Атом» и «Круговая кинопанорама», исторические кадры, а также территорию и архитектурный комплекс с высоты птичьего полета.

Напомним, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» представит жителям столицы и туристам главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление».