О необычных профессиях расскажут гостям форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе

Будущим студентам и их родителям расскажут также об особенностях, которые следует учесть при поступлении в столичные колледжи.

Гостиный Двор превратится в интерактивное мультимедийное пространство. На данной локации проводится форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Площадка поможет гостям ближе познакомиться с новыми технологиями в образовании и инновациями в социальной сфере. Об этом сообщили в столичной мэрии.

«Москва разрушает все стереотипы о системе среднего профессионального образования. Современные колледжи — это прогрессивные образовательные центры, где студенты получают актуальные знания и реализуют смелые идеи. Одно из ключевых направлений в трансформации среднего образования — взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет идти в ногу со временем и гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях», — отметили в ведомстве.

Гости фестиваля получат возможность протестировать профессии, которые будут популярны в будущем. Можно будет даже вступить в настоящую схватку и искусственным интеллектом или попробовать сдать демоверсию вступительных экзаменов. На мероприятии посетителей познакомят с 170 популярными направлениями столичных учебных заведений.

В Гостином Дворе экспозиция будет работать в период с 1 августа до 8 сентября. Посещение осуществляется на безвозмездной основе. В симуляционном центре собрано оборудование, на котором обучаются студенты. Оно точно такое же, как на ведущих предприятиях и производствах столицы. В выставочных пространствах «Проспект знаний» и «Квартал профессий» гости смогут ознакомиться с востребованными ИТ-специальностями, узнать, кто такие цифровые лингвисты и генные инженеры съедобных технологий, зачем эмоциям собственный дизайнер и куда пойти учиться, чтобы стать молекулярным диетологом или киберследователем.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет.