230 бесплатных экскурсий по Москве проведут для жителей и гостей столицы

Гиды покажут самые интересные места в городе и расскажут истории, связанные со зданиями, площадями и улицами.

В Москве стартует второй этап цикла экскурсий, организованных в рамках проекта «Мой район». С 10 июля по 30 октября будет проведено 230 тематических прогулок. Это на треть больше, чем в первой половине текущего года. Об этом сообщает мэрия Москвы.

«Опытные гиды проведут москвичей и туристов почти по 100 маршрутам. Причем 40 из них представят впервые. Всего в 2024 году такие познавательные прогулки пройдут в 77 районах города: Таганском, Бабушкинском, Можайском, Пресненском, Вешняках, Хорошево-Мневниках, Раменках и многих других», — уточнили в ведомстве.

Экскурсии по каждому представленному маршруту пройдут по два-три раза. Одна из прогулок по району Бирюлево Восточное организована так, чтобы участники смогли посетить Бирюлевский дендропарк. Он занимает второе место среди московских парков после Главного ботанического сада по количеству редких экземпляров деревьев и кустарников. Здесь, в частности, можно увидеть веймутовы сосны или даже рощу сакуры.

Прогулочный маршрут по Раменкам проводится по территории, где ранее находилось одноименное село, а также поселение Троицкое-Голенищево. Участникам экскурсии расскажут об истории студии «Мосфильм», предложат прогуляться вдоль улиц Мосфильмовской, Пырьева и Довженко, посетить аллею, посвященную звездам российского кинематографа, и побывать возле дома, в котором жил Андрей Тарковский.

Примечательно, что среди участников экскурсий бывают местные жители. Они также делятся своими историями, рассказывая об интересных событиях и знаменитых людях, живущих в районе прогулки.

С начала текущего года уже прошло 165 познавательных прогулок. Участниками экскурсий стали более шести тысяч человек. Самыми популярными оказались маршруты по районам Дорогомилово, Преображенское, Сокольники, Ново-Переделкино и Покровское-Стрешнево.

Программа Мэра Москвы «Мой район» предполагает создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы: от удобных дворов и парков до современных инфраструктурных объектов в пешей доступности.