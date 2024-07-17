Гостей приглашают на вечернюю программу фестиваля "Московское чаепитие"

Для жителей и гостей столицы подготовлены разнообразные экскурсии, музыкальные встречи и театрализованные представления.

Тематические мероприятия будут проходить всю неделю в рамках фестиваля «Московское чаепитие». Организаторы подготовили разнообразные развлечения для посетителей. Жители и гости столицы могут провести летние вечера за стаканом ледяного московского чая не только в выходные, но и в будни.

Специально для проекта были разработаны два вида чая. Их рецепты основаны на старинных традициях приготовления этого ароматного напитка. Попробовать московский чай из ледовара на Тверской площади могут все желающие со среды по воскресенье.

Для посетителей также подготовлена насыщенная развлекательная программа: расписание составлено таким образом, что фестиваль можно посетить вечером, после работы. Например, в будни в 18:00 на главной сцене будет проходить кинопоказ картин «Мосфильма». На текущей неделе на Тверской площади можно посмотреть фильмы «Не может быть» и «Самая обаятельная и привлекательная».

Гостей приглашают также принять участие в беседах и лекциях. Время начала встреч опубликовано на официальном сайте проекта. Среди тем будут следующие: «Чай и мода: как чай становится объектом вдохновения для дизайнеров», «Чаепитие у Льва Толстого», «Самовар — неизменный атрибут стола: факты о нем».

Новый сезон фестиваля продлится до 15 сентября. В проекте также принимают участие отели и рестораны города, где ежедневно можно заказать специальный чайный сет в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.

Столичный комитет по туризму формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год ведомство создает события, которые объединяют жителей и гостей столицы, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным традициям столицы на «Московском чаепитии» или попробовать на вкус «Московский завтрак» в одном из сотен ресторанов — участников проекта.