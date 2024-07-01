В июне в работе городского транспорта произошли масштабные изменения

Трансформации затронули сразу восемь столичных округов.

В июне изменились маршруты наземного транспорта сразу в восьми округах. В мэрии Москвы уточняют, что вся проделанная работа направлена на обеспечение комфорта для пассажиров.

«В июне организовано семь новых и объединенных маршрутов. Это позволило более эффективно распределить технику на востребованных направлениях и сделать наземный городской транспорт еще доступнее. Мы продолжаем развивать маршрутную сеть для повышения комфорта поездок, как поручил Сергей Собянин», — пояснили в ведомстве.

Специалисты корректируют трассы, увеличивают маршруты и создают новые. Благодаря этому автобусы и электробусы подъезжают ближе к станциям метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД), социальным объектам и важным площадкам города.

С 1 июня

Маршруты № 80 и 86 объединили в один — № 680. Утром и вечером в часы пик транспорт будет курсировать по дополнительному укороченному маршруту № 680к между станциями метро «Бульвар Рокоссовского» и «Преображенская площадь».

Автобусы С962 начали подъезжать к станции Остафьево МЦД-2. Кроме того, маршрут С986э объединили с маршрутом С986 и транспорт стал ходить чаще.

У автобусов № 11, 73, 127, 135, 610 и 612 при движении в обе стороны теперь есть остановка «Кастанаевская улица».

Автобусы № 817 и 851 снова подъезжают к терминалу D аэропорта Шереметьево.

С 22 июня

На маршруте № 126к появилась остановка «Улица Добролюбова» при следовании транспорта в сторону станции метро «Фонвизинская».

На маршруте № 655 появилась остановка «Торговый комплекс “Садовод”» при движении транспорта в сторону Капотни.

Автобусы № 211 и Т30 теперь останавливаются на общей остановке «Федеративный проспект» при следовании в сторону шоссе Энтузиастов.

С 29 июня

Маршруты № 205 и 16 объединили. Электробусы едут не до Беловежской улицы, а до транспортного узла «Кунцевская», а конечной вместо станции «Киевская» стала остановка «Яблоневый сад».

Новый маршрут № 299 соединил станции метро «Аминьевская» и «Филевский парк», а также станцию Аминьевская МЦД.

Автобусы № 641 стали ходить до станции «Аминьевская».

Маршрут № 103 продлили до остановки «Яблоневый сад».

Маршруты № 49 и 235 объединили в С923 «5-й микрорайон Теплого Стана» — «Метро “Теплый Стан”» — «Метро “Калужская”» — «Улица Островитянова».

Маршруты П1 и № 754 объединили в новый С954 — он проходит от станции метро «Беляево» до улицы Академика Капицы через станцию метро «Калужская».

Вместо автобусов № 143 и 569 появился автобус № 796.