Ко Дню молодежи культурные площадки столицы подготовили насыщенную развлекательную программу

Для гостей подготовлены спортивные соревнования, обучающие занятия, выступления вокальных и инструментальных коллективов.

С 27 по 30 июня в Москве пройдет большое количество мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Гостей и жителей столицы приглашают в парки, культурные центры, библиотеки и скверы, сообщает мэрия Москвы.

«Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Ее основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня. Москвичей и гостей города ждут фестивали, спортивные соревнования, мастер-классы, кинопоказы и концерты», — уточняет ведомство.

27 июня в киноклубе культурного центра «Меридиан» будут представлены лучшие дипломные работы выпускников Института кино и телевидения. После показа короткометражных фильмов состоится открытое обсуждение.

В этот же день на главной сцене парка «Фили» будет проходить музыкальный фестиваль. Зрители увидят на сцене выступления вокальных и инструментальных коллективов, работающих в жанрах рок, поп и кантри.

29 июня в парке «Кузьминки» запланировано проведение книжного фестиваля «Книгочей». Посетители смогут не только встретиться с писателями, иллюстраторами, но и принять участие в развлекательной программе. Для гостей подготовлены презентация новинок детской литературы, квесты, мастер-классы и театрализованные чтения. Ребятам предложат написать свою картину в авангардном стиле или принять участие в интерактивном занятии по произведениям Александра Пушкина.

В этот же день на территории парка «Сокольники» организуют проведение XVI Молодежног8о межнационального фестиваля «Разноцветная Москва». Гости увидят соревнования по брейк-дансу и воркауту, состязания лучших барабанщиков и гитаристов, экстремальные трюки на BMX-велосипедах и творческий процесс художников граффити.

29 и 30 июня в парке «Ходынское поле» состоится фестиваль под названием «День молодежи». Там выступят 100 экспертов, а также проведут около 60 тренингов и лекций, почти 30 творческих мастер-классов, зарядку с известными спортсменами, танцевальный флешмоб.