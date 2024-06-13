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Среда 19 июня

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Исторические здания в центре Москвы инвесторы приведут в порядок

Исторические здания в центре Москвы инвесторы приведут в порядок
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Здания, построенные в конце XVIII – середине XIX века, являются объектами культурного наследия. Их отреставрируют за средства инвесторов.

На торги выставлены два здания в Таганском районе Москвы. Победитель сможет провести ремонтно-реставрационные работы на данных объектах. Об этом сообщили в департаменте города Москвы по конкурентной политике.

«В столице пройдут торги по продаже двух зданий, построенных в конце XVIII — середине XIX века, общей площадью 1110 квадратных метров. Они являются памятниками архитектуры, что накладывает на будущего собственника определенные обязательства по их реставрации и капитальному ремонту. Здания будут реализованы одним лотом на открытом аукционе, который пройдет 2 июля. К участию приглашаются юридические и физические лица», — уточнили в ведомстве.

Здания, которые выставят на торги, расположены по адресу: улица Воронцовская, дом 7, строения 1 и 2. Оба дома ранее получили статус объектов культурного наследия.

Первым лотом на торгах станет главный дом усадьбы М.Ф. Котова — Т.Г. Фомина. Двухэтажное здание имеет общую площадь 749,4 квадратных метров. Рядом находится флигель, который также признан памятником архитектуры. Он станет вторым лотом на аукционе. Общая площадь недвижимости составляет 360,7 квадратных метров.

Сейчас ни главный дом, ни флигель не эксплуатируются. Тому, кто станет новым собственником недвижимости, предстоит не только привести строения в порядок, но и приспособить их для современного использования. Заявки на участие в торгах принимаются до конца июня текущего года. Участникам потребуется обязательная регистрация на электронной площадке и специальная усиленная подпись.

Отметим, что сейчас Москва является одним из лидеров среди субъектов РФ по развитию предпринимательства. Столичная мэрия сумела реализовать программу по партнерству с бизнесом. При реализации объектов недвижимости новым собственникам выдвигают особые условия, согласно которым, дома и земельные участки должны быть задействованы в определенной экономической сфере.

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13 июня 2024, 04:22
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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