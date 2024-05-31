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Дом по программе реновации построят в Ярославском районе

Дом по программе реновации построят в Ярославском районе
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Благодаря новостройке, расположенной на территории бывшей промзоны Северянин, десятки семей получат комфортное и современное жилье.

В Ярославском районе планируется возведение нового дома. Все работы будут проведены в рамках реализации программы реновации, пояснили в комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Согласно градостроительному плану, площадь застраиваемого земельного участка составляет 0,89 гектаров. Объект будет располагаться на улице Красная Сосна. Предельная площадь дома составит 47 тысяч квадратных метров.

«Ярославский район Москвы сейчас активно застраивается и благоустраивается для комфортной жизни и работы. Новый проект предусматривает создание всех необходимых инфраструктурных, социальных и транспортных объектов», — объяснили в комитете по архитектуре и градостроительству.

Жилой дом возведут в рамках реализации проекта комплексного развития участка бывшей промзоны Северянин. Отмечается, что общая территория осваиваемого объекта составляет 7,18 гектаров. По проекту в скором времени на этом месте появится более 170 тысяч квадратных метров недвижимости.

Для проведения реорганизации площадки уже назначен оператор. Общий объем вложений в развитие участка составляет более 16 миллиардов рублей. При создании общественно-деловых объектов дополнительно появится более трехсот рабочих мест.

Согласно проекту, на осваиваемой территории будет построено около 150 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, которой смогут воспользоваться участники столичной программы реновации.

Напомним, что реализация программы реновации стартовала в 2018 году. Непосредственно к переезду приступили около 13 тысяч жителей 75 столичных домов. Больше 12 тысяч участников программы уже получили возможность отпраздновать новоселье в новых квартирах.

Всего же программа реновации, утвержденная 1 августа 2017 года, поможет расселить 5176 домов, в которых проживает более миллиона москвичей. В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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31 мая 2024, 12:04
Мобильный репортер / АГН Москва / www.mskagency.ru
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