Все сезонные мероприятия в городе объединит проект "Лето в Москве"

Для жителей и гостей столицы подготовлены десятки концертов, соревнований, мастер-классов и благотворительных акций.

На территории столицы реализуется масштабный проект «Лето в Москве». Он объединяет самые интересные события и мероприятия, созданные для того, чтобы люди смогли ярко и весело провести лето.

В период с 1 июня по 8 сентября будет проходить фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». Длительность проекта стала рекордной. Организаторы ожидают, что мероприятия помогут разнообразить досуг 25 миллионам человек. На территории столицы предусмотрено более 600 площадок. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

Будут проведены мероприятия для людей разных возрастных категорий. Мастер-классы, тренинги, обучающие игры будут проведены и для малышей, и для школьников, и для представителей взрослого поколения.

Среди флагманских событий лета можно выделить следующие мероприятия: фестиваль «День молодежи», молодежный форум «Медиадвиж» и благотворительный фестиваль «Город неравнодушных».

В рамках проекта «Лето в Москве» планируется провести фестиваль «Времена и эпохи». В разных районах города будут оформлены тематические площадки. Гости смогут увидеть ожившую историю.

Народы нашей страны представят национальные угощения на традиционном гастрономическом фестивале «Вкусы России». Посетители получат возможность попробовать блюда из разных регионов, не покидая границы столицы.

В зеленых зонах Москвы проведут еще один традиционный проект. Он называется «Лето в парке». Во время его работы состоится более 5,5 тысячи мероприятий различной направленности. Для гостей подготовят 650 кружков и секций. Можно будет выбрать занятие по интересам: танцы, просмотр кино, спорт, йога или же отдых на пляжах и площадках летних бассейнов. Во время музыкального фестиваля «Зарядье» ценителей джаза пригласят насладиться выступлениями вокальных и музыкальных коллективов.

«Лето в Москве» объединит проекты «Спортивные выходные», «ГТО в парках», «Лето. Пляж. Московский спорт» и «Мой спортивный район». Посетить тренировки в парках, на пляжах и во дворах смогут все желающие.