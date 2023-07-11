Какие "Вкусы России" можно попробовать на гастрономическом фестивале

Посетителей фестиваля "Вкусы России" ждут фермерские деликатесы и масштабная культурная программа.

До 16 июля москвичи могут насладиться фермерскими деликатесами, а также принять участие в масштабной культурной программе в рамках гастрономического фестиваля "Вкусы России". На площадках города будут представлены чаи на травах, вяленые ягоды, лавандовые трубочки, варенье из шишек и другие необычные угощения.



Вкуснейшие десерты, продукцию ведущих отечественных фермеров и другие гастрономические изыски гости фестиваля смогут приобрести на 26 площадках, открывшихся в разных районах столицы. Кроме того, организаторы подготовили для гостей мастер-классы, концерты и театральные представления.

На Тверской площади москвичей ждут орловские мясные деликатесы и нижегородские фермерские сыры, курский мед и чаи на основе полярных трав и ягод. Деликатесы из свинины, говядины, марала и дичи, а также алтайские сыры можно приобрести на Святоозерской улице.

На Пушкинской набережной в Парке Горького представлены сушеные грибы и ягоды, а также вяленые ягоды из разных регионов России. Здесь же и в бульварной зоне 16-го микрорайона Крюково в Зеленограде можно найти мед белой акации и другие разновидности сладкого угощения.

Сыры с белой благородной плесенью, в древесной золе и другие виды ждет гостей гастрономического фестиваля на Коптевском бульваре. А на улицах Теплый Стан и Профсоюзной можно купить деликатесы из конины, баранины, медведя, глухаря, дикого гуся и утки, куропатки, косули и страуса.

Кроме того, на Коптевском бульваре представлены уникальные чайные композиции с фруктами, травами, лепестками цветов и специями. Всевозможные десерты из лаванды продаются на улице Теплый Стан. Гостям фестиваля "Вкусы России" также строит посетить Профсоюзную улицу ради продукции из Адыгеи.

На Городецкой улице всех желающих ждут сироп из сосновых шишек и другие оригинальные десерты. На площади Славы в Кузьминках можно найти вяленый крыжовник и ревень, сушеную бруснику и айву из Удмуртии.

На улицах Перерве и Адмирала Руднева продаются имбирные пряники. Таежные соленые грибы, кедровые орехи в сосновом сиропе, варенье из шишек, кедровые леденцы и вяленые таежные ягоды представлены наМатвеевской улице.