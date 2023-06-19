В Мещанском районе открылась выставка работ победителей конкурса "Наследие моего района"

Почти 40 детских рисунков представлено на Рождественском бульваре.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об открывшейся на Рождественском бульваре (в Мещанском районе) выставке работ победителей конкурса детского рисунка "Наследие моего района". Она продлится до 22 июня.

На выставке представлено 36 работ. На картинах изображены старинные здания, усадьбы, набережные, скверы, парки. "Выставка детских рисунков на бульварах стала хорошей традицией. Она проходит уже в четвертый раз", – отметила Сергунина.

На одной из работ можно увидеть художественную школу в Хамовниках, а точнее – ее внутренний двор. Автором рисунка является Арина Круташова, которая учится в этой школе. Также на выставке представлен рисунок Северного речного вокзала. Картину создала участница конкурса "Наследие моего района" Алина Корабельникова. А на рисунке Дарьи Кузнецовой изображена достопримечательность Войковского района.

На одном из разделов экспозиции представлены работы победителей в специальных номинациях конкурса "Наследие моего района". Например, на выставке есть картина, на которой изображен павильон "Грот" в усадьбе Кусково, автор – Ниссо Рустамова. Также есть работа "Петровский путевой дворец", созданная Агатой Морозовой. А Екатерина Галентовская нарисовала монумент "Воин-освободитель".

Организатором конкурса детского рисунка "Наследие моего района" является столичный департамент культурного наследия. В 2023 году поступило 3,5 тысячи работ.

Победителей конкурса поздравлял мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю ребят и желаю успехов! Здорово, что вы так любите Москву. Мы стараемся, чтобы вам было уютно и всегда интересно в родном городе", – сказал градоначальник.

В конкурсе – четыре основные номинации:

"Любители (7–11 лет)" "Профессионалы (7–11 лет)" "Любители (12–15 лет)" "Профессионалы (12–15 лет)"

В числе дополнительных номинаций:

"Памятники-герои"; "Москва архитектора Алексея Щусева"; "Жизнь внутри здания"; "Парки и усадьбы Москвы"; "По местам династии Романовых в Москве"; "Приз зрительских симпатий"; "Особый взгляд"; "Лев-хранитель".

Членами жюри конкурса являются деятели культуры и искусства, телеведущие, педагоги, реставраторы, архитекторы, представители правительства Москвы. Они выбрали 12 победителей в основных номинациях (по три в каждой категории) и 24 победителя в дополнительных номинациях.