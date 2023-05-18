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Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году

Ледовые арены в Нижегородском районе построят в 2024 году
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Ледовые арены оснастят износоустойчивыми и травмобезопасными хоккейными бортами.

В следующем году в Нижегородском районе завершится строительство ледовых арен (Автомобильный проезд, вл 4). Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, здания возводят в составе многофункционального комплекса, который расположится рядом со станцией метро "Волгоградский проспект" и станцией Московского центрального кольца (МЦК) "Новохохловская".

Девелопер сообщает, что к сегодняшнему дню основной объем работ уже сделан. Как на одном здании, так и на другом полностью готов монолитный каркас. Сейчас ведутся кровельные работы, специалисты занимаются кладкой внешних и внутренних стен, а на одной из арен уже монтируют внутренние коммуникации, бетонируют хоккейное поле и устанавливают технологическое оборудование.

Ледовые арены будут соответствовать международным стандартам. Площадки оснастят износоустойчивыми и травмобезопасными хоккейными бортами. В зданиях будут ледозаливочные машины и профессиональное холодильное оборудование. По словам Пятовой, его уже доставили на площадку и скоро смонтируют.

В здании ледовых арен будет работь хоккейная школа Игоря Ларионова – известного российского хоккеиста. Здесь же откроется школа фигурного катания Татьяны Волосожар – двукратной олимпийской чемпионки. Посещать эти школы смогут все, кто хочет стать хоккеистом или фигуристом.

"Важно, чтобы объекты для занятия спортом были доступны всем желающим, в первую очередь детям", – отметила руководитель Москомстройинвеста.

В состав многофункционального комплекса, строящегося рядом со станцией метро "Волгоградский проспект", входят семь корпусов разной этажности (от 4 до 21 этажа) и инфраструктурный кластер.

Сердцем данного проекта будет физкультурно-оздоровительный центр, площадь которого составит более 14 тысяч квадратных метров. Там можно будет заниматься сквошем, хореографией, хоккеем и фигурным катанием. С западной стороны создадут спортивный парк. Его площадь составит 6,3 тысячи квадратных метров. В том месте все желающие смогут заниматься футболом, скейтбордингом, функциональными тренировкам и бегом.

18 мая 2023, 18:58
Фото: Сандурская Софья / Агентство ''Москва''
Официальный сайт мэра Москвы✓ Надежный источник

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