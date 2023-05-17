В районе Перово построят стоматологическую поликлинику

Иноагент Галкин обратился в суд Москвы Тесты Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Среда 17 мая

15:25Эмоциональные качели: Айза обиделась на Гуфа после его примирения с женой 14:57Все из-за земельного участка: конфликт в Ленобласти закончился убийством чиновника 14:39Опасный груз: в Домодедово задержан пассажир с колодой радиоактивных карт 14:34Депп сорвал бурные овации в Каннах после развода с Херд 14:15На Новодевичьем кладбище сообщили о случившемся с могилой кремированной Ирины Антоновой 13:58Стилист назвал ошибки в образе Виктории Бони на красной дорожке Каннского кинофестиваля 13:52Помолодевшую Варум приняли за подругу дочери 13:16Известный психолог назвала причину краха брака Гагариной 12:47До слез: Шифрину передали неизвестное предсмертное послание умершего в 1995-м отца 11:25Московский суд заочно арестовал продюсера Роднянского* и режиссера Вырыпаева 11:19Дети Прилучного трогательно ухаживают за новорожденным братом 10:46В каких городах России упали цены на частные дома – список 10:20Боня пригласила Собчак на Каннский кинофестиваль 09:52В Сети обсудили причины творческого отпуска Козловского 09:30Галкина* и Слепакова** предложили судить по статье "Измена Родине" 08:50"На любой вкус": у вдовы Этуша на стол подаются кошки 08:00В России сделали первую татуировку по эскизу нейросети 06:24Необычные действия горбатых китов попали на видео 04:17Игры, мультики, песни: как выучить легко и просто английский язык с ребенком за одно лето? 02:05В каком возрасте делать ринопластику? 00:12Для себя, удовольствия и высокого уровня жизни: 5 причин выучить испанский язык 22:13"Только не гробьте свое здоровье": Лабковский сравнил ЕГЭ с похоронами 21:20"Деструктивный образ жизни": бросающая школу дочь Глюкозы хочет внимания 20:15Дешевый способ приготовить окрошку: рецепт на все времена 19:16"Люди ринулись на быстрое обогащение": подставу вокруг Елены Блиновской подозревает психолог 18:13Как уговорить ребенка поехать на дачу: советы специалистов 17:10"Мы выглядим неестественно": Маликов критично взглянул на ровесников с молодежной музыкой 15:56Врач предупредил о вреде гречки для одной категории людей 15:20Ипотеку чаще всего оформляют на "вторичку" 15:00Skywell ET-5: в небе все хорошо 14:50В ангаре на Южнопортовой улице произошло возгорание прессованной бумаги 14:40Группа "Воровайки" может выступить в замке Пугачевой 14:10Малахов ответил на слухи о его съемках в рекламе порошка 13:20В Москве на Каширском шоссе столкнулись пассажирский автобус и два автомобиля 12:20Лолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 12:00Диабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 11:30Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 10:44Скончалась советско-латвийская актриса Регина Разума 10:40Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом 10:20Господи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 10:00Где искать жилье для инвестиций в Москве 09:30"Он меня не чувствовал": Верник впервые рассказал правду об отношениях с Табаковым 09:09Куценко раскрыл тонкости съемок интимных сцен 08:00Аэропорт Нового Уренгоя впервые станет объектом "Ночи музеев" 06:10Энрике Иглесиас не смог выйти на сцену из-за болезни 04:28Какое жилье доступно в Москве за 13-14 млн 02:18Продажи квартир в Новой Москве упали на 21% 00:02"История вне времени": как прошла премьера спектакля "Собака на сене" в Московском Губернском театре 22:11Дюжев поделился с народом жизненной философией 19:21Мужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В районе Перово построят стоматологическую поликлинику

В районе Перово построят стоматологическую поликлинику
4

Площадь медицинского объекта составит около 5,3 тысячи квадратных метров.

Стоматологическая поликлиника появится на улице Новогиреевская. Об этом сообщила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По ее словам, медицинское учреждение построят за счет столичного бюджета. Проект войдет в перечень Адресной инвестиционной программы Москвы.
Пятова отметила, что для возведения поликлиники выделят участок площадью 0,29 гектара. Жители расположенных поблизости кварталов Перова получат медицинский сервис в шаговой доступности, подчеркнула она.

Также одобрен капитальный ремонт стоматологического комплекса в районе Левобережный на севере Москвы. Инвестор реконструирует комплекс и увеличит его площадь до двух тысяч квадратных метров.

Пятова сообщила, что в подземной части разместится зуботехническая лаборатория. Помещения для стоматологических услуг расположатся на первом этаже, на втором будет школа зубных техников и офисные помещения, сообщает на сайте столичного Стройкомплекса.

В Москве продолжается масштабная программа обновления поликлиник. В нее включили 200 зданий, некоторые из которых были построены около полувека назад и ранее.

На текущий момент программа выполнена на 40%: отремонтировано 39 взрослых, 38 детских и три детско-взрослых поликлиники общей площадью 270 тысяч квадратных метров. Они находятся в 62 районах столицы.

Обновленные поликлиники удобны для врачей и пациентов. Для посетителей с симптомами инфекционных заболеваний оборудуют отдельный вход. Навигация в реконструированных поликлиниках удобна и позволяет избежать возникновения очередей.

Для медиков доступны комнаты отдыха, где можно перекусить и обсудить рабочие вопросы. Пациенты ожидают приема специалиста в комфортных условиях с мягкими диванами, телевизорами, кондиционерами и кулерами с питьевой водой.

Для обновленных поликлиник закупают новейшее оборудование: аппараты УЗИ и рентгена, маммографы. В головных отделениях устанавливают магнитно-резонансные и компьютерные томографы, аппараты для контроля состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другую медицинскую технику.

17 мая 2023, 16:02
Фото: Mos.ru
Стройкомплекс Москвы✓ Надежный источник

По теме

Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в парках столицы

Открытие Шелепихинской набережной состоится в 2025 году

Открытие Шелепихинской набережной состоится в 2025 году
Продолжается строительство Шелепихинской набережной на участке от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 3-го Силикатного проезда. Готовность набережной составляет 11%, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят

Территорию возле ТПУ "Медведково" благоустроят
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работе. Благоустройство призвано улучшить пешеходную и транспортную доходность транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Медведково".

На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации

На Игральной улице построят дом из двух корпусов по программе реновации
В районе Богородское на востоке Москвы построят дом по программе реновации. Новостройка расположится по адресу: Игральная улица, владение 1.

В индустриальном парке "Руднево" появится около 20 тысяч рабочих мест

В индустриальном парке "Руднево" появится около 20 тысяч рабочих мест
Индустриальный парк "Руднево" входит ОЭЗ "Технополис Москва". Особая экономическая зона "Технополис Москва" благодаря усилиям столичных властей развивается семимильными шагами.

На Октябрьском Поле завершено возведение конструкций 5 объектов

На Октябрьском Поле завершено возведение конструкций 5 объектов
Договор предполагает строительство более 180 тысяч квадратных метров недвижимости на территории бывшей промзоны. В российской столице продолжается реализация программы комплексного развития территорий.

Выбор читателей

16/05ВтрПочему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой 16/05ВтрДиабет прогрессирует: подробности состояния насквозь больной 74-летней Пугачевой 16/05ВтрЛолита сообщила о своем диагнозе, который отказался лечить врач 16/05ВтрГосподи, помилуй: на могилах одиноких Вознесенской и Мягкова некому поставить памятники 15/05ПндВместо "Евровидения": Барецкий анонсировал конкурс в замке Пугачевой 15/05ПндМужу скандальной Елены Блиновской грозит срок до 15 лет – мнение юриста